每日雜誌｜尖鼻咀至白泥擬建海岸保護公園 環團促訂核心區採預約制 倡設「保育基金」兼顧發展與生態

政府擬在元朗尖鼻咀、流浮山及白泥設立海岸保護公園，以保護后海灣沿岸生境、提供戶外生態康樂設施並支持養蠔業。多個環保團體認同建議，希望達致保育、發展和教育並重。惟鑑於沿岸生態價值極高，團體盼當局先做好人流及交通承載力評估，並把白泥等極高生態價值地區劃入「核心保護區」，並建議成立海岸保護公園諮詢委員會及「保育信託基金」，長遠管理及監督公園啟用前後的生態變化，並提供資金支援後續保育工作。

擬議的海岸保護公園包括海上的「生物多樣性保育區」及「蠔隻養殖文化區」，以及陸上的「生態教育及探索區」。

當局於《北部都會區行動綱領2023》提出在尖鼻咀、流浮山及白泥研究設立海岸保護公園，構想成為重點海岸景觀生態走廊，着重生態保育及景觀。按規劃，海岸保護公園總面積達2370公頃，包括2250公頃海洋及120公頃陸地，劃為3大分區：海上的「生物多樣性保育區」、「蠔隻養殖文化區」，以及陸上的「生態教育及探索區」。

涵蓋蠔田紅樹林 生態價值極高

漁護署於2024年12月委托顧問進行可行性研究，探討公園邊界、基線、用途及管理策略，預期今年底完成。今年6月中至7月底，當局又推出海岸保護公園可行性研究的專屬網頁，收集公眾意見。

擬議的海岸保護公園介乎尖鼻咀至白泥，橫跨全長10.7公里的海岸線，涵蓋傳統蠔田、泥灘、紅樹林及海草床，當中下白泥至鴨仔坑的生態價值極高，為珍貴候鳥、中華鱟和圓尾鱟的主要棲息地，屬生態熱點。

大自然保護協會保育經理陳梓健指，設立公園可為現時未受保護的沿岸生境提供法定保障，提升后海灣整體生態，但希望當局於2030年前落實計劃，以確保保育工作與周邊發展，如交通基建、物流及生態旅遊等項目同步進行。

大自然保護協會保育經理（社區保育）陳梓健促請當局做好承載力評估。

過去10年，該會於白泥修復大量廢棄蠔田，又清除侵入性海草及海洋垃圾，令水質有所改善。陳強調，在進行發展前必須審慎規劃，特別要避免影響敏感生境。

倡生態敏感區域納核心保護區

地球之友行政總裁洪藹誠關注，海岸保護公園開放後對脆弱生態的影響。他建議落實顧問報告書提出把生態敏感區域納入核心保護區，同時評估及訂明人流及交通承載力等管理細節。對於在生態敏感區興建建築物，他希望不要大興土木及減少使用石屎，以減少破壞原有環境，並將遊人帶來的垃圾、噪音及燈光等干預降至最低。

洪亦建議成立海岸保護公園諮詢委員會，納入政府、學者、保育專家、蠔業代表及當地社區成員，共同制訂生態管理政策。他促請當局或委員會收集及分析公園開放前後的生態數據，並進行長期監察，以了解物種數量或習性變化，並按實際情況調整公園開放情況。

近年當局積極推動「生態+旅遊」，擬議的海岸保護公園中近95%範圍劃為「蠔隻養殖文化區」。后海灣蠔業養殖協會主席陳樹鋒認為，傳統養蠔文化為生態旅遊提供深厚文化底蘊，亦認同發展應以讓公眾或遊人「感受大自然而不破壞生態」為原則。他舉例，要確保中華鱟和圓尾鱟棲息地遠離遊人，並設指定拍照區，避免人群聚集。

鑑於西貢東壩及橋咀島頻現遊人過剩，甚至破壞生態的亂象，思匯政策研究所項目主管譚芷菁極表關注。近年海外旅客熱衷生態旅遊，她認為本港推行的生態旅遊亦須符合國際標準，故參照「基於自然的解決方案」理念，提出結合文化、當地居民參與、經濟效益、生態友善及公眾教育5大元素的「CLEAN」概念。

培訓學生做導遊 為居民增收益

譚強調，須為列為核心保護區的生態敏感區域設預約制度，嚴格限制遊客人數，並配合交通管制，如遊客須於入口統一乘搭專車往返，避免旅客各自乘車前往，引發交通大混亂。

另外，具有豐富知識的生態導遊，亦是生態旅遊重要元素。譚指，環團可協助培訓中學生或大學生成為生態導遊，而且遊客到訪亦可為蠔民或附近居民創造就業機會，帶來經濟收益。

世界自然基金會（香港）保育經理許仲康亦建議，當局宜同步草擬及制訂海岸保護公園的專屬法例，作為公園開放後，於日常管理上的執法基礎。

近年白泥的中國鱟數量上升，屬全港最多。

建議成立「保育信託基金」

譚芷菁提出，可建立融資機制，以支持後續的保育工作。她稱，可行方案是成立「保育信託基金」，將公園部分營運收入撥入，為長遠保育提供營運成本，達致「取於自然，用於自然」。

近年極端天氣肆虐，有指全球暖化下水位上升，加上突發大暴雨，恐增加位處低窪地帶的北都出現水浸風險，后海灣位處北都入口更恐首當其衝。洪藹誠指，后海灣沿岸的紅樹林，可於颱風和暴雨中發揮天然防洪作用，促設立海岸保護公園時宜小心保育。

另有研究預計至2050年海平面將上升1.2米，至2100年將進一步上升。陳梓健希望當局設立保護公園時預留空間，讓潮間帶生境及相關物種能向內陸遷移，以免當海平面上升，沿岸生態系統受到壓縮，甚至消失。他建議於保護區及發展區之間設立生態緩衝帶，並避免興建過多硬性海岸設施，以免加劇沿岸擠壓效應。

世界自然基金會（香港）海洋保育主管彭莉恩亦肯定潮間帶的作用，促請當局納入保育範圍，以應對越趨嚴峻的氣候變化。

蠔養殖技藝傳承700年 蠔戶促盡快落實計劃

當局擬議的海岸保護公園中，海上「蠔隻養殖文化區」佔地最廣。養蠔團體認為有助業界發展，亦有蠔戶促盡快落實計劃，助蠔民渡過難關。

相傳擁有700年歷史的后海灣傳統蠔養殖技藝，屬香港非物質文化遺產項目。養蠔戶於后海灣沿岸潮間帶泥灘養蠔，蠔隻因當地位處鹹淡水交界，食物饒富，產出的蠔隻格外肥美，惟1970年代起水質受污染，重創養蠔業。至近年水質及養殖技術改良，蠔隻品質才有改善。

去年10月，養蠔業與大自然保護協會向當局建議，將整個后海灣浮式蠔排養殖區，納入擬議海岸保護公園。對現時當局規劃的「蠔隻養殖文化區」覆蓋該養殖區，后海灣蠔業養殖協會主席陳樹鋒料能對行業帶來正面作用。

他指，當局過去對養蠔業支援有限，蠔民經營困難，行業亦欠新血。他稱，設立「蠔隻養殖文化區」有助推動產業及推廣蠔文化，盼吸納新生代「入行」，延續傳統。

另有蠔民坦言，雖對設立海岸保護公園帶動的效益有期待，惟當局上月底才完成收集公眾意見，直言施工「十劃都未有一撇」，難解經營困難及青黃不接的困境。

世界自然基金會（香港）保育經理許仲康指，近年白泥發現歐亞水獺。

中國鱟歐亞水獺貝克喜鹽草棲息地

當局擬議設立的海岸保護公園極具生態價值，被「世界自然保護聯盟」《瀕危物種紅色名錄》列為「瀕危」的中國鱟、「易危」的貝克喜鹽草，以及「近危」的歐亞水獺，均棲息於此。

大自然保護協會保育經理陳梓健指，上白泥、下白泥、流浮山、沙橋及尖鼻咀等后海灣沿岸地區，是重要多元棲息地，除有全港最大的天然蠔礁、紅樹林群落，亦擁有極長的天然海岸線，吸引不少候鳥前來覓食，外后海灣部分區域更被國際列為「重要鳥區」。

白泥一帶發現被列為「易危」的海草「貝克喜鹽草」。

白泥一帶亦發現全港面積最大、被列為「易危」的「貝克喜鹽草」海草床。海草有助鞏固海岸線，亦是魚類、蟹及馬蹄蟹的棲息地。世界自然基金會（香港）保育經理許仲康指，本港已有一半沿岸海草床消失，在白泥找到「貝克喜鹽草」海草床十分珍貴。

他又稱，白泥擁有全港最大潮間帶泥灘和紅樹林，是中國鱟及圓尾鱟的重要棲息地，前者更屬「瀕危」物種。他亦指，近年白泥亦發現歐亞水獺，推斷有歐亞水獺於后海灣、白泥至尖鼻咀生活及捕獵。

記者：關英傑