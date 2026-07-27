Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

HPV補種最後階段　18至22歲女生勿錯過「免費防癌門票」

社會
更新時間：08:00 2026-07-27 HKT
發佈時間：08:00 2026-07-27 HKT

衞生防護中心為2004至2008年出生女生推出一次性HPV疫苗補種計劃，將於今年底完結。根據衞生防護中心公布的數據，目前計劃第一劑HPV疫苗整體覆蓋率估算超過六成，意味仍有約四成合資格的年輕女生尚未接種，料約涉及數萬人。有婦科腫瘤科專科醫生呼籲合資格女生把握最後機會，及早完成接種，為預防HPV相關疾病及癌症建立保護屏障，「我們為了看演唱會，會準時搶飛、怕錯過心水場次；今次是一張可以預防HPV和子宮頸癌的『門票』，而且是免費的，只需要上網或打一個電話預約，為何不把握機會呢？」

HPV感染十分常見，大部分有性經驗人士一生中均有機會接觸HPV病毒。雖然大部分感染可由人體免疫系統自行清除，但持續感染高風險HPV病毒可增加患上子宮頸癌的風險，亦與陰道癌、外陰癌、肛門癌以及部分頭頸癌等疾病相關。本港2023年錄得576宗子宮頸癌新症，並有173人死亡，當中包括年僅20至30歲的年輕女性。

世界衛生組織（WHO）指出，HPV疫苗是預防子宮頸癌的重要公共衞生措施之一，並於《加速消除子宮頸癌全球策略》中提出「90-70-90」目標，即於2030年前達到90%女童於15歲前完成HPV疫苗接種、70%女性定期接受篩查及90%患者獲得適切治療，以推動全球消除子宮頸癌。

亞洲和大洋洲婦產科聯合會腫瘤科委員會主席（AOFOG Oncology Committee Chair）、婦科腫瘤科專科醫生謝嘉瑜表示，本港將HPV疫苗納入學童免疫接種計劃後，小五及小六女學生的HPV疫苗接種率超過九成，是理想水平。然而，據早前衞生防護中心公布的數據，截至今年五月，綜合計算參與補種計劃和已自行安排接種的人士，18至22歲補種群組的第一劑HPV疫苗整體覆蓋率估算為超過六成，尚有不少合資格女生未接種。

謝嘉瑜引述真實世界數據亦證明，HPV疫苗有效減少由子宮頸癌引致的死亡。英國一項發表於權威醫學期刊《刺針》的研究顯示，推動女童接種HPV疫苗計劃後，年輕女性因子宮頸癌死亡數字「接近零」。英格蘭2008年起為12至13歲女童接種HPV疫苗，並於2008至2010年間為當時14至18歲的女生補種HPV疫苗。研究發現，2020至2024年間，20至24歲女性中沒有錄得任何子宮頸癌死亡案例，是首次連續5年無人死於子宮頸癌；若沒有接種疫苗，估計這年齡層原應有約23人死亡。與此同時，25至29歲女性的子宮頸癌死亡率亦顯著下降了69%。這段時間內，20至24歲女性的疫苗覆蓋率為88%-91%；25至29歲為51%-87%，顯示愈高覆蓋率，保護效果愈高。

記者　伍萬庭
 

最Hit
颱風「白海豚」最快周二生成，氣象迷指「又強又大」或撲日本。
颱風「白海豚」最快周二生成 氣象迷指「又強又大」或撲日本
即時國際
12小時前
獨家丨方俊突擊探訪張偉文 再揭護老院新疏忽 疑年半冇沖涼、瞞病情 社署介入料兩月內調遷
12:31
獨家丨方俊突擊探訪張偉文 再揭護老院新疏忽 疑年半冇沖涼、瞞病情 社署介入料兩月內調遷
影視圈
10小時前
赴內地大廠工作！北漂港人深感文化衝擊  看見「這一幕」嘆香港小孩太幸福 「『拼』的程度是另一種層級」
赴內地大廠工作！北漂港人深感文化衝擊  看見「這一幕」嘆香港小孩太幸福 「『拼』的程度是另一種層級」
生活百科
16小時前
颱風紅霞｜八號波搭的士遇良心司機 無劏客堅持按咪錶收費 打工仔感動加車資至「呢個銀碼」｜Juicy叮
颱風紅霞｜八號波搭的士遇良心司機 無劏客堅持按咪錶收費 打工仔感動加車資至「呢個銀碼」｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
蔡楚輝攝
天文台早上7時45分改發黃色暴雨警告信號 教育局：所有上午校及全日制學校今日停課
社會
2小時前
港大校長張翔宣布2028年完成十年任期後卸任 稱盼重返實驗室專注科研。
港大校長張翔宣布2028年卸任 稱盼重返實驗室專注科研 「港大需要新領袖帶領變革」
社會
4小時前
前TVB金牌監製梁材遠逝世享年75歲 朱晨麗發文哀悼 《誓不低頭》播出曾轟動全港
前TVB金牌監製梁材遠逝世享年75歲 朱晨麗發文哀悼 《誓不低頭》播出曾轟動全港
影視圈
13小時前
颱風紅霞｜打風搭飛機硬食延期3日 廉航無懼風球平安降落被封「港版戰鬥機」 附保險達人拆解理賠5大細節｜Juicy叮
颱風紅霞｜打風搭飛機硬食延期3日 廉航無懼風球平安降落被封「港版戰鬥機」 附保險達人拆解理賠5大細節｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
《中年好聲音4》決賽7強名單疑流出 香港選手全軍覆沒？ 三甲大熱周志康傳被foul惹眾怒
《中年好聲音4》決賽7強名單疑流出 香港選手全軍覆沒？ 三甲大熱周志康傳被foul惹眾怒
影視圈
23小時前
梁芷珮22歲大仔Brendan港大新聞系畢業一家到賀 IB狀元兼港隊代表文武全才超屈機
梁芷珮22歲大仔Brendan港大新聞系畢業一家到賀 IB狀元兼港隊代表文武全才超屈機
影視圈
2026-07-25 18:30 HKT