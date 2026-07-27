HPV補種最後階段　18至22歲女生勿錯過「免費防癌門票」

衞生防護中心為2004至2008年出生女生推出一次性HPV疫苗補種計劃，將於今年底完結。根據衞生防護中心公布的數據，目前計劃第一劑HPV疫苗整體覆蓋率估算超過六成，意味仍有約四成合資格的年輕女生尚未接種，料約涉及數萬人。有婦科腫瘤科專科醫生呼籲合資格女生把握最後機會，及早完成接種，為預防HPV相關疾病及癌症建立保護屏障，「我們為了看演唱會，會準時搶飛、怕錯過心水場次；今次是一張可以預防HPV和子宮頸癌的『門票』，而且是免費的，只需要上網或打一個電話預約，為何不把握機會呢？」

HPV感染十分常見，大部分有性經驗人士一生中均有機會接觸HPV病毒。雖然大部分感染可由人體免疫系統自行清除，但持續感染高風險HPV病毒可增加患上子宮頸癌的風險，亦與陰道癌、外陰癌、肛門癌以及部分頭頸癌等疾病相關。本港2023年錄得576宗子宮頸癌新症，並有173人死亡，當中包括年僅20至30歲的年輕女性。

世界衛生組織（WHO）指出，HPV疫苗是預防子宮頸癌的重要公共衞生措施之一，並於《加速消除子宮頸癌全球策略》中提出「90-70-90」目標，即於2030年前達到90%女童於15歲前完成HPV疫苗接種、70%女性定期接受篩查及90%患者獲得適切治療，以推動全球消除子宮頸癌。

亞洲和大洋洲婦產科聯合會腫瘤科委員會主席（AOFOG Oncology Committee Chair）、婦科腫瘤科專科醫生謝嘉瑜表示，本港將HPV疫苗納入學童免疫接種計劃後，小五及小六女學生的HPV疫苗接種率超過九成，是理想水平。然而，據早前衞生防護中心公布的數據，截至今年五月，綜合計算參與補種計劃和已自行安排接種的人士，18至22歲補種群組的第一劑HPV疫苗整體覆蓋率估算為超過六成，尚有不少合資格女生未接種。

謝嘉瑜引述真實世界數據亦證明，HPV疫苗有效減少由子宮頸癌引致的死亡。英國一項發表於權威醫學期刊《刺針》的研究顯示，推動女童接種HPV疫苗計劃後，年輕女性因子宮頸癌死亡數字「接近零」。英格蘭2008年起為12至13歲女童接種HPV疫苗，並於2008至2010年間為當時14至18歲的女生補種HPV疫苗。研究發現，2020至2024年間，20至24歲女性中沒有錄得任何子宮頸癌死亡案例，是首次連續5年無人死於子宮頸癌；若沒有接種疫苗，估計這年齡層原應有約23人死亡。與此同時，25至29歲女性的子宮頸癌死亡率亦顯著下降了69%。這段時間內，20至24歲女性的疫苗覆蓋率為88%-91%；25至29歲為51%-87%，顯示愈高覆蓋率，保護效果愈高。

記者 伍萬庭

