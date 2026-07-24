加電費︱中電8月燃料費調高至45仙 下月起推特別回扣

中電公布，受中東地緣局勢影響，8月份燃料調整費將上調至每度電45港仙。為紓緩基層生活負擔，中電將推出為期3個月的「燃料費特別回扣」，在8月至10月期間，每期賬單用電量900度或以下的住宅客戶，將獲每度電8港仙回扣，預計約五成合資格住宅客戶受惠。以月均用電450度家庭計算，累計可獲逾百元回扣。

為紓緩基層生活負擔，中電將推出為期3個月的「燃料費特別回扣」。

燃料費調整反映燃料價格變動

中電發言人表示，受到中東地區緊張局勢影響，2026年8月份的燃料調整費將會調整為每度電45港仙，較7月份上調1.5港仙。是次升幅主要反映了過去三個月，國際市場上實際燃料價格的變動情況。考慮到燃料調整費的升幅預計將會持續一段時間，為了切實減輕基層市民的日常生活負擔，中電宣布推出為期三個月的「燃料費特別回扣」。

在2026年8月至10月期間，凡每期賬單用電量在900度或以下的住宅客戶，均可獲得每度電8港仙的燃料費特別回扣。中電預計，約有五成合資格的住宅客戶將會從中受惠。

發言人補充指，若以一個普通家庭每月平均用電量450度為例，合資格的住宅客戶在計劃實施的這三個月內，累計將可獲得超過100港元的特別回扣，期望能協助市民緩解燃眉之急。

面對複雜多變的市場環境，發言人強調中電將會密切留意市場最新發展，並繼續審慎控制成本。中電將透過採用多元化的燃料策略，致力把電價維持在合理水平，並全力保障本港電力供應的安全與穩定。