政府工｜9月招聘AO、EO等6崗位 CRE招聘考試7.25起接受報名

【政府工/AO/EO/CRE考試2026】政府公布，將於今年9月展開新一輪6個公務員職位的招聘工作，涵蓋政務主任（AO）、二級行政主任（EO）、助理新聞主任（一般工作）、二級助理貿易主任、二級管理參議主任及二級運輸主任。有意投考人士必須在綜合招聘考試及「基本法及香港國安法測試」中取得指定成績方會獲考慮聘用。新一輪綜合招聘考試將於明日（25日）起接受報名，考試詳情會上載至公務員事務局網頁，截止報名時間為8月7日晚上11點59分。

CRE綜合招聘考試8月7日截止報名

公務員事務局提醒有意應徵學位或專業程度公務員職位的人士，必須先具備有效的綜合招聘考試成績。尚未具備相關成績的申請人，應把握時間於7月25日至8月7日晚上11點59分期間，透過公務員事務局網頁的網上申請系統報考，考試暫定於10月3日香港舉行。

綜合招聘考試由中文運用、英文運用及能力傾向測試3張試卷組成，申請人可選擇應考任何一張或多張試卷。雖然香港中學文憑考試或其他訂明公開考試的特定成績可替代語文運用測試的等級，但應徵者須留意不同職位的要求。

若投考職位要求較高的語文第二級成績，而申請人僅持有可替代第一級成績的公開考試資歷，則必須報考綜合招聘考試並取得第二級成績。此外，能力傾向測試沒有可替代的公開考試成績，而部分職位將考獲該測試及格成績列為必須符合的投考資格。

12.5前報考「基本法及香港國安法測試」 大三學生可提早申請

除了綜合招聘考試，申請人亦必須取得「基本法及香港國安法測試」（學位╱專業程度職系）的及格成績。當局指出，數碼化「基本法及香港國安法測試」全年接受申請，有意應徵上述6個職位但尚未取得及格成績的人士須另行報考（申請方式），並必須在12月5日前取得及格成績方獲考慮聘用。

政府已將投考需學士學位學歷要求要求公務員職位的資格擴展至大學三年級學生。現正修讀大學學士學位或同等學歷，並將在2026/2027 或 2027/2028 學年畢業的大學生，同樣可以提早申請上述職位及報考相關考試。

至於身處香港以外地區的考生，政府暫定於12月5日在北京、上海、倫敦、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼舉行綜合招聘考試及紙本形式的國安法測試。有關海外考場的報名詳情，以及該六大公務員職位的具體招聘細節，將於九月作進一步公布。