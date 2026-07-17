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每日雜誌｜校園欺凌掀關注 鐵拳整治非真教育 學校趨向「事前預防」 倡增設獨立第三方機構跟進

社會
更新時間：08:00 2026-07-17 HKT
發佈時間：08:00 2026-07-17 HKT

近年校園欺凌事件屢有發生，引起社會關注。有學者指出，「校園欺凌」與「網絡欺凌」已互相交織，受害者與欺凌者角色更可能不斷互換，現行校本處理模式或未能跟上變化，不少前線教師及社工亦缺乏辨別「真正欺凌者」的專業知識，建議增設獨立第三方機構跟進，減少家校摩擦。有教育界人士指出，處理欺凌個案時，雙方往往各執一詞、缺乏確實證據，令校方處理時經常遇到困難，強調現時社交平台普及，相信學校不會因擔心影響校譽而冷處理。有立法會議員則認為，不應只着眼懲罰，建議加強及早識別機制，並協助受害者與欺凌者修補關係。 

有研究指出，上網時間越長，出現網絡攻擊、欺凌的行為亦越多。
有研究指出，上網時間越長，出現網絡攻擊、欺凌的行為亦越多。

根據立法會文件，教育局在2020/21至2024/25學年共接獲72宗涉及朋輩之間校園欺凌的投訴及舉報和求助個案，已完成處理其中67宗，當中15宗經調查後確定投訴成立或部分成立；局方最新回覆指，在2025/26學年（截至2025年12月）共接獲4宗投訴及舉報和求助個案，並已完成處理相關個案。

警方回覆指，去年因干犯與欺凌相關刑事罪行被捕的10至20歲青少年，共有2662人；今年1月至5月則錄得1256人。去年至今年5月，青少年干犯刑事罪行的首3項罪案均為傷人及嚴重毆打、詐騙及雜項盜竊。

香港城市大學社會及行為科學系副教授馮麗姝指出，真正的欺凌具備預謀、計劃及冷靜特質，施行者透過言語、肢體、網絡、性方面及關係排斥的形式，換取滿足感、金錢或展現優越感等。她說，近年欺凌者有年輕化趨勢，形容網絡對青少年的影響已遠超以往，現時10歲或以上青少年平均每日花6至7小時於手機上，與「上癮」無異。她引述研究指出，上網時間越長，涉及網絡攻擊、欺凌的情況亦越多。

香港城市大學社會及行為科學系副教授馮麗姝指出，真正的欺凌具預謀、計劃及冷靜特質。
香港城市大學社會及行為科學系副教授馮麗姝指出，真正的欺凌具預謀、計劃及冷靜特質。

「真正欺凌者」難識別 校方陷兩難

馮亦留意到，有學生在校內遭高年級或體型較高大的同學欺負後，轉而在網絡上以匿名身分報復對方，擔憂隨着深度偽造技術日趨成熟普及，恐助長此類行為。

香港教育工作者工會榮譽及創會主席黃建豪表示，校園欺凌個案若涉及中度至嚴重肢體傷害，學校會報警處理；言語、孤立或網絡欺凌等個案，則多循校本機制跟進。惟學校處理欺凌時最大的挑戰，在於雙方家長往往各執一詞，加上言語或網絡欺凌或欠缺客觀證據。他說，若有確實證據顯示學生違規，學校會按校規處理；惟若證據不足，採取任何行動都可能引起其中一方家長不滿，令校方陷入兩難。

香港教育工作者工會榮譽及創會主席黃建豪指出，不少學校應對欺凌事件已由「事後處理」轉為「事前預防」。
香港教育工作者工會榮譽及創會主席黃建豪指出，不少學校應對欺凌事件已由「事後處理」轉為「事前預防」。

就有意見質疑部分學校「冷處理」欺凌事件，有不願具名的教育界人士指出，隨着社交媒體普及，學生及家長有不少公開渠道反映事件，一旦校方處理失當，容易迅速引起社會關注，因此相信學校不會因顧及校譽而刻意低調處理。

選委界立法會議員管浩鳴則指出，前線教師教擔沉重，加上融合教育下有特殊教育需要（SEN）的學童人數增加，老師需兼顧教學及課堂秩序，性格內斂或不主動求助的學生容易被忽略，令欺凌事件較後期才被發現，後續處理學生的情緒困擾也更為困難。惟他認為，學生始終需要重新融入校園社群，故如何在介入處理的同時，協助雙方關係復和，而非單純採取懲罰態度，是校方需要思考的問題。

選委界議員管浩鳴認為，學校處理欺凌事件時，不應只責罰，而是應該協助雙方關係復和。
選委界議員管浩鳴認為，學校處理欺凌事件時，不應只責罰，而是應該協助雙方關係復和。

黃建豪指，目前業界對被欺凌學生的支援主要分為三層，第一層由社工、班主任、訓導主任及副校長等提供陪伴及輔導；第二層在全班範圍加強教育；第三層則檢視校方工作是否足夠，反思同類事件持續發生的原因。他強調，現時不少學校已由「事後處理」轉為「事前預防」，包括舉辦講座，並推動學生正向發展。

不過，馮麗姝認為，現行校本處理模式仍有不足。她指出，不少前線教師及社工仍停留於「欺凌者」與「受害者」的二元思維，未能辨識部分看似欺凌者、實際屬於因受欺凌而報復的「復仇者」，若校方一律採取懲罰，反而令有關學生感再次受到不公平對待。此外，若欺凌行為涉及幕後策劃、由他人代為執行的情況時，學校通常難以追查出真正的主謀。

承受心理影響深遠

她提醒，受害者所承受的心理影響可以非常深遠及嚴重，包括自殺、自殘等情況。她憶述，曾有受害者因14歲時長期遭同學嘲笑外貌及性器官，至30多歲仍需長期服用精神科藥物及無法自理。

她指出，欺凌者往往具自戀特質、缺乏同理心，若未能及早介入糾正，長大後或涉更多刑事及違法行為，因此家長及學校不應輕易讓他們逃避責任，否則對其人生發展反而有害。她強調，即使是旁觀者，若長期對欺凌事件視若無睹，亦可能助長有關文化，並指過往曾有學生因目睹欺凌卻未有舉報，而須承擔法律後果。

馮麗姝說，現時校園欺凌及網絡欺凌問題嚴重，但尚未有與時並進的政策保障兒童及青少年。她希望當局能投放資源，例如可參考台灣等地，發生校園欺凌事件時，要求校方須於24小時內通報個案，並由一個獨立、公平公正的第三方機構跟進個案，以防止隱瞞或處理不公的情況。她續指，獨立機構會約見學生，評估其動機，再制定適當的輔導策略，並在涉及刑事等情況下轉交相關法律程序處理。

不過，管浩鳴認為，目前未有迫切需要強制通報個案。他解釋，學校在處理相關事件時已相當審慎，不會刻意隱瞞，若強制要求所有事件均須上報教育局，未必符合實際效益，原因是部分事件性質輕微，而處理過程亦未必能以劃一標準處理。他又補充，現時如涉及嚴重身體傷害等問題，在強制舉報虐兒童條例下，指定專業人士亦會作出舉報。

教育局：一直採取「零容忍」

教育局強調，對校園欺凌一直採取「零容忍」的政策，絕對不接受任何形式或原因的欺凌行為，並為學校提供指引，詳細列明校方在處理欺凌事件的原則、程序、方式及跟進工作。局方亦透過學校課程、教學資源、學生成長活動和教師培訓等，培養學生正確的價值觀和正面的態度、提高學生及學校人員的反欺凌意識、加強學校人員的專業知識和能力，以及推動和諧關愛的校園文化。

師生間可有欺凌 有老師曾受恐嚇

校園欺凌未必只發生於學生之間，有學者指出，由於老師與學生的權力本質上並不對等，師生之間亦曾發生欺凌事件。

有學者表示，師生之間同樣有機會出現欺凌。
有學者表示，師生之間同樣有機會出現欺凌。

香港城市大學社會及行為科學系副教授馮麗姝舉例說，部分老師會故意不處理問題，更有個別老師會因學生曾投訴自己，令師生關係陷入膠着，將其視為「麻煩友」及產生負面觀感，甚至刻意針對，形成惡性循環，令學生越發感到不被理解及委屈，增加被校外不法分子以「保護」為名利用及拉攏的風險。

另一方面，老師亦可能成為被欺凌或恐嚇的對象。馮麗姝分享曾接觸的個案，指有老師因遲放學，回到停車場後發現座駕4個車呔全部被人刺破洩氣，亦有老師曾表示因擔心人身安全，只能在夜晚7時前離開校園範圍，「外面有人『圍』他」。

就如何保障老師，她認為，老師應保持客觀、理性處理，並妥善記錄相關言行及證據，以便日後跟進，同時讓學生明白校園內應有紀律及規範。

記者：潘明卉

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