花墟重建︱市建局聘社區營造顧問 諮詢地區持份者 探索花墟長遠可持續發展

擁有逾百年歷史的旺角花墟，是本港最大的鮮花及盆栽批發零售集散地。市建局於2024年3月啟動旺角洗衣街/花墟道發展計劃，強調在保留花墟特色的同時，透過更新已建設環境及優化營商條件，支援花墟做得更好、走得更遠。為此，市建局早前委聘香港社會創投基金擔任社區營造顧問，連結不同持份者，共同探索花墟的營商模式及發展方向。機構創辦人魏華星接受《星島》訪問時稱，團隊在半年間接觸了項目範圍內外逾330名地區持份者，包括花墟的百多間花店、食肆、居民和地區組織等，了解他們對更新方案及花墟未來發展的看法，並逐步建立互信和合作關係。他期望透過持續互動及實踐「動態模式」，協助社區長遠可自主推動花墟的可持續發展。

魏華星認為，要將花墟發展成為一個多元而有活力的地方，不能只滿足個別持份者的需要，而是要凝聚不同人士、群體的共識。因此，社區營造顧問自「落戶」花墟後，積極舉辦工作坊、消費獎賞等不同類型的活動，並聯同區內的花店、居民、食肆、地區組織、學校及設施使用者一起「試住做」，共同發掘花墟多元發展的可能性。

魏華星舉例指，早前出版社區刊物，除了聯同區內商戶推出消費券，以帶動人流及刺激消費外，亦邀請花店東主在刊物內分享花墟故事，並為刊物封面題字。他表示，不少地區人士均展現出對花墟的深厚感情，願意踏出一步嘗試新事物，共同推動社區發展。

顧問團隊在活動的過程中，亦一直透過與持份者互動收集意見及建立互信關係。魏華星稱，以這種「動態模式」收集意見，相比利用問卷或諮詢會等靜態方式，更能協助參與者通過實際行動反思自己的想法，「希望保留甚麼、改變甚麼，以及不希望出現怎樣的改變」。團隊亦能藉此深入了解社區面對的挑戰和需要，引導持份者在互動中建立共識。這種模式不但提升持份者的參與度和投入感，亦有助產生更具體、更有效的成果。

今年母親節期間，顧問促成了區內的餐廳與花店跨界合作，向惠顧母親節套餐的食客贈送花束，為節日增添氣氛。魏華星坦言，起初游說商戶參與並不容易，不時遭到婉拒，甚至被直接回絕指「唔好阻住做生意」，但團隊沒有放棄，最終不但成功邀得商戶參與，事後更有參與餐廳認為合作模式具發展空間，願意進一步嘗試不同項目。

魏華星表示，團隊希望透過「動態模式」，創造更多交流和「腦震盪」（brainstorm）的機會，讓不同持份者在實踐中互相啟發、碰撞新想法，並透過共同參與和實際嘗試，鼓勵商戶踏出第一步，以行動驗證構思，從而發掘更多發展可能，逐步建立自主創新和持續發展的能力。團隊已落實部份由商戶提出的創新構思，例如與咖啡店合作，推出結合鮮花與咖啡的產品，探索全新的營商模式；亦有花店東主從活動之中獲得啟發，自行開設網店拓展業務。這些新嘗試反映跨界合作不但能為花墟注入新意，亦有助商戶開拓新市場及創造新商機。

他說，團隊希望吸引更多有意參與地區事務的「有心人」，並發掘更多鼓勵居民和商戶參與的新方法。他強調，要說服所有持份者接受新嘗試並不可能，但期望「做吓做吓，日久見人心」，在分歧中尋找共識，再由共識中開拓新的可能。未來，社區營造顧問會繼續與地區持份者協作，並舉辦不同活動，促進跨界別合作，探索新合作關係及商機，協助社區重新思考及探索花墟的營商模式及發展方向，提升商戶的競爭力，令花墟長遠可持續發展。

記者：趙克平