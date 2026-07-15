DSE放榜2026狀元名單．持續更新︱香港華仁書院狀元患先天眼疾 視力餘不足一成無礙取佳績

【DSE放榜2026/香港中學文憑試/狀元】2026年香港中學文憑試（DSE）今日（15日）放榜，考評局已公布，本屆文憑試共誕生14男10女，共24名狀元，再創歷屆新高，當中有6男5女，共11名「超級狀元」（即6 科5**、公民科達標，以及數學延伸部分獲得5**）。另有15,973名日校考生達到「332A22」成績，佔總數43,534名日校考生的36.8%，符合八大院校一般最低收生要求。《星島頭條》直擊2026DSE放榜全過程！

DSE狀元及學校名單持續更新

港華視障狀元視力餘不足一成 擬修讀政治學

【08:44】香港華仁書院的狀元鄭子絃，自中一入學，小學畢業於北角循道學校。他患有先天性眼疾，目前視力僅餘不足一成，且情況持續惡化，未來或有完全失明的可能。儘管面對視力挑戰，他在學業及課外活動方面均表現積極，現為學校棋藝隊隊長，並曾於聯校比賽中獲得獎項。

他曾於徵文比賽獲獎，獲昇普計劃（AAHK／Access Abroad Hong Kong）全額資助參與英國劍橋大學學術交流團。鄭子絃修讀文科，於2026年香港中學文憑考試（DSE）取得7科5**及A佳績，並希望入讀香港大學雙學位課程"政治學與法學(Government and Laws)"。此前，他亦獲得四間英國大學的錄取通知。

文憑試(DSE)放榜 - 拔萃女書院。兩位6科5**（左）程熹及（右）羅苡庭。盧江球攝

喇沙書院超級狀元許樂（左）、狀元莊梓謙（右）。劉駿軒攝

培正超級狀元：熊鎧蕎。何君健攝

培正男狀元：何卓諾。何君健攝

【08:34】教育局局長蔡若蓮，到慈雲山一間中學視察，她勉勵考生保持積極正面態度迎接新旅程。

【08:24】保良局董玉娣中學今年首度誕生女狀元李心兒。由於她獲得由哈佛大學香港校友會教育基金舉辦的2025年「哈佛書獎」獎學金，現正負笈美國哈佛大學修讀課程，故未能親身回校領取成績單。該校連續兩年誕生狀元，當中去年的應屆考生黃泓智更榮膺「超級狀元」。

校長劉子聰表示，李同學心儀香港中文大學醫學院。他指出，該校一向重視全人發展，李同學在學業成績優異之餘，亦是校內乒乓球隊隊員。他強調，「學生不能只靠死讀書，透過課外活動學習待人接物、管理情緒和壓力，才能在文憑試期間保持穩定的表現。」

劉子聰笑言，近年在文憑試開考前，他都會親手為每位考生書寫並過膠製作類似揮春的紅紙書籤，作為對同學的精神鼓勵，不少校友至今仍保留着這書籤。

【07:55】皇仁書院有1名超級狀元、2名狀元。喇沙書院有1名超級狀元及1名狀元。

【07:45】香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學有一位女狀元，名為劉子湉，是該校首位。

【07:18】據了解，將軍澳區的保良局羅氏基金中學、沙田崇真中學，首次有狀元誕生；保良局董玉娣中學連續兩年有狀元，亦是該校首誕女狀元。

攝影：何君健、蘇正謙、劉駿軒

相關新聞：

DSE放榜2026︱6科5**狀元共24位 包括14男及10女 當中11人成超級狀元

DSE放榜2026︱終極放榜懶人包！惡劣天氣安排/事前準備/當日流程/必備物品/重要日期一覽（持續更新）

DSE放榜2026︱覆核成績Appeal懶人包 程序/費用/重要日期/改選注意事項一覽

DSE放榜2026｜專家詳解申請自資院校5大原則 哪些課程最受歡迎？

DSE放榜2026｜冇JUPAS offer點算好？專家列3大處境及應對 選科需掌握2大元素

相關新聞：

DSE放榜2026︱香港大學HKU 10個最多人申請/競爭最激烈JUPAS課程 附最新Expected Score預計收生分數

DSE放榜2026︱中文大學CUHK 10個最多人申請/競爭最激烈JUPAS課程 即睇Expected Score預計收生分數！

DSE放榜2026︱麥當勞《管理發展專業文憑》招生 最快兩年半升餐廳總經理 附申請連結