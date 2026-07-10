信興集團資料外洩｜信興 : 目前沒證據顯示客戶資料已被盜用 PanaClub系統暫停服務

香港大型電器代理商信興集團今年3月20日發現電腦系統遭黑客侵入及破壞，私隱專員公署稱信興有92萬客戶的個人資料受影響，涉及姓名、地址、電話號碼等資訊。另外，事件中有逾105萬人的資料被惡意加密。信興集團昨日( 9日 )交代事件進展，指今次網絡安全事件，可能受影響的個人資料內容包括姓名、電話號碼、電郵地址、地址等。目前沒有證據顯示相關資料已被盜用。

籲客戶勿打開來歷不明短訊或電郵附件

為了保障個人資訊安全，信興建議客戶提高警惕，可採取不同措施保障個人資料私隱，包括留意個人電郵或帳戶有沒有不尋常的登入記錄，以確定是否有任何未經授權的活動；收到不明來歷或可疑的來電、短訊或電郵時要提高警覺，切勿隨意打開附件、連結或披露個人資料等；以及對網絡釣魚及其他詐騙行為提高警覺。

PanaClub系統暫停服務

PanaClub系統目前已暫停服務，由於系統不在運作，會員無需重設其PanaClub登入資料，及對其帳戶存取權限作進一步行動。

信興集團強烈譴責任何形式的網絡犯罪行為，並全力配合執法部門的工作。為保障客戶資料安全及確保服務不受影響，該集團已採取多項應對及修復工作，全面提升網絡防禦機制，以杜絕同類事件再次發生。

市民如欲想查詢，可提供姓名、電話、電郵地址，傳送至事件專屬電郵[email protected]。