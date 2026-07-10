居屋、綠置居、白居二2025｜ 攪珠結果出爐 即睇首10個號碼

香港房屋委員會今日上午10時於樂富房委會客務中心舉行「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」攪珠，攪珠結果決定申請者的選樓先後次序，由房委會資助房屋小組委員會主席張仁良主持儀式。

居屋2025首10個攪珠號碼

居屋2025攪珠的結果首10個號碼為06、28、63、29、81、16、22、60、18、89。

第11-30的數字則是：76、66、52、98、45、73、57、20、55、85、08、99、14、64、04、72、78、31、35、38。

綠置居2025首10個號碼

綠置居2025攪珠的結果首10個號碼為60、52、95、81、93、17、32、38、97、15。

第11-30的數字則是：74、00、92、21、59、39、53、41、14、12、24、73、88、23、19、57、72、87、37、47。

綠置居2025全部攪珠結果。

居屋收10.4萬份申請 超額認購達15倍

申請人可憑申請書編號末兩位數字獲知自己的揀樓優先次序，換言之申請書編號最後的兩個數字為「06」的話，即屬第一個居屋揀樓組別。

今次居屋計劃共收到約10萬4000份申請，按6926個單位計算，超額認購達15倍；綠置居收到約3萬1000份申請，白居二則收到約4萬8000份申請。

連續兩次未能購買單位或40歲以下白表家庭和一人申請者可獲額外號碼

連續兩次未能成功購買單位的申請人在申請「居屋2025」或「綠置居2025」時可獲多一個抽籤號碼，獲分派額外抽籤號碼的申請者揀樓次序會以攪珠結果次序較前的抽籤號碼訂定。今次居屋申請中有2萬份申請合資格獲發額外號碼，而綠置居則有大概1萬份。

今期開始，40歲以下白表青年家庭和一人申請者亦可獲發一個額外抽籤號碼，今次居屋計劃中，約5萬4000份申請獲發相關額外號碼。

居屋2025涉5個屋苑，分別是影輝苑、啟陽苑、匯熙苑、裕豐苑及朗風苑，最平7.5萬可以做業主，當中有約四分之一為大單位，其中大單位面積約443平方呎至約560平方呎，當中啟德啟陽苑交通最方便，一分鐘可直達宋皇臺站，樓王單位市價七折賣480萬元，呎價近一萬元。

白居二2025首10個號碼

白居二配額總數今年增至7000個，當中2000個特別撥於40歲以下青年申請者，其餘5000個則為一般配額。

白居二2025全部攪珠結果。

白居二首10個攪出的數字分別是：24、38、67、04、14、76、91、05、89、21。

第11-30的數字則是：94、16、10、40、23、85、64、22、33、25、47、93、43、07、83、32、35、59、86、27。

記者：周育瑩

攝影：劉駿軒

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