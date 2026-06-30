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上水首建多層式環保養豬場 建華農牧獲選建造及營運 今年內完成土地平整

社會
更新時間：18:02 2026-06-30 HKT
發佈時間：18:02 2026-06-30 HKT

漁農自然護理署宣布，建華農牧（香港）有限公司獲選為本港首個多層式現代化環保養豬場項目的建造及營運機構，項目選址上水，相關土地平整工程預計於2026年內完成。

漁護署指，該項目是政府《漁農業可持續發展藍圖》下的重要措施，旨在推動業界採用多層、環保及密封式的禽畜飼養樓房，以集約化及現代化模式經營，引進科技及自動化設備提升養殖效率及改善環境問題。政府強調，將繼續與業界攜手合作，推動本地禽畜業朝集約化及現代化方向發展，促進香港農業的可持續經營與發展。

為推進項目，漁護署於2025年5月30日公開邀請團體申請使用位於上水的首幅用地，以自資興建及營運該養豬場。有關申請在2025年12月1日截止，期間共收到兩份申請。

漁護署於2026年5月5日召開評審會議，主要按申請機構在集約養豬場的能力、財務可行性及技術評估三個範疇進行評審，並根據既定的評分準則作出整體評估。建華農牧（香港）有限公司在審核過程中獲選，並已獲邀提交詳細項目計劃書。

漁護署署長黎堅明（右）與建華農牧（香港）有限公司主席凌偉業（左）於首個多層式現代化環保養豬場項目獲選機構公告典禮上合照。
漁護署署長黎堅明（右）與建華農牧（香港）有限公司主席凌偉業（左）於首個多層式現代化環保養豬場項目獲選機構公告典禮上合照。
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