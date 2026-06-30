專訪︱MiC預製組件建洪水橋站 陳美寶：科技賦能打破技術瓶頸 加速基建落成

本屆政府上任4周年，中途「轉跑道」、出任問責官員至今一年半的運輸及物流局局長陳美寶表示，致力透過科技賦能打破技術瓶頸，冀運輸基建提速提效興建。她指北部都會區發展是重中之重，最近港鐵及路政署研究在洪水橋站首創採用「巨型車站模組建造法」，利用組裝合成法（MiC）預先建造車站及機電設備部分，再在屯馬綫鐵路上安裝兩件巨型組件，爭取洪水橋站於2030年落成。

陳美寶：下苦功促進「以人為本」方針

運物局今年2月公布《運輸策略藍圖》，勾劃未來20多年的交通運輸策略。陳美寶接受訪問時表示，一直下苦功促進「以人為本」方針，要增強人與人、地區與地區之間的連接性，讓市民有「獲得感」。她以路政署「人人暢道通行」計劃為例， 本屆政府過去4年在全港18區的行人通道及天橋累計進行97個項目，加建共158部升降機，增加行人暢達性，尤其照顧長者及有需要人士的出行需求。

此外，自2024年至今，署方亦先後為兒童醫院、屯門醫院等6間公院周邊行人通道加建上蓋，方便市民在更舒適的環境，由主要交通設施步行往醫院。她透露，瑪嘉烈醫院、東華東院、青山醫院及小欖醫院，亦將隨即展開行人通道上蓋建造工程。

「打斜過馬路」便利市民更暢順過路

另一舉措是「打斜過馬路」，讓市民更暢順地過馬路，位於石門安群街路口、大埔太和路路口的兩個試點項目，將先後在9月和11月開工，並爭取兩者同於年內落成，而未來會陸續推展15個已揀選位置進行改建。

大型運輸基建方面，陳美寶表示，港鐵洪水橋站是日後三綫匯聚的樞紐，由於該站是在現時營運中的鐵路上加建，為無縫銜接新站，最近港鐵及路政署研究首創於本港採用「巨型車站模組建造法」，利用組裝合成法（MiC）預先建造車站及機電設備部分，再在屯馬綫鐵路上安裝兩件巨型組件，每件全長210米，長度等同兩個足球場，各自重達1.5萬噸，等同1000架雙層巴士。透過各種提速提效創新方法，她爭取洪水橋站能在2030年落成。

她又指，當局亦透過科技賦能打破技術瓶頸，舉例在東九龍和啟德推動智慧綠色集體運輸系統，回應市民交通需求。至於不時有市民反映道路凹凸不平，她透露路政署會利用AI協助偵測道路維修監察（RMMS)、偵測道路欠妥（RDDS）和評估路面狀況（RCAS），更有效率地回應道路使用者意見。

古洞站成全港第100個重鐵車站

展望未來，陳美寶表示，由2027年至2031年五年之間，將有19個新的重鐵及智慧綠色集體運輸系統車站陸續落成，明年落成的古洞站將是全港第100個重鐵車站。陳美寶認為，最重要是要由政府牽頭作政策主導，同時推動和組織業界，團隊文化改變、創新破局的思維亦同樣重要，否則難以提速提效。

至於「五年規劃」，她指透過制定長遠藍圖和行動綱領，不但有啟發性，人員也有文化和思維改變，故有信心未來工作會做得更好，讓市民和業界看到在海、陸、空三方面體現以人為本、科技賦能及創新思維。

重推強制巴士戴安全帶？陳美寶：仔細研究設計、加強諮詢

另外，對於強制巴士乘客佩戴安全帶有否重推時間表，陳美寶表示，任何涉及社會廣泛推行的安全裝置措施，不論在設計、效果方面永遠有優化空間、做得更仔細，接下來就裝置進行專家研究，仔細分析設計、效果和適用性等。

陳美寶強調道路安全「沒有最好，只有更好」，政府願意去做任何能進一步減低受傷或致命風險的措施，同時亦會加強諮詢市民意見，進行更廣泛宣傳教育，並讓市民理解措施的初心和目標。

記者：陳俊豪

攝影：葉偉豪