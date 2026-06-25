簡約公屋︱啟德世運道第二期辦入伙日 7759伙提前至6月底分階段入住

政府目標於2027至28年度前完成興建約3萬個「簡約公屋」單位。啟德世運道簡約公屋第二期今日（25日）舉行入伙日，共涉7,759個單位，為第1、2、4、5座，將於今年6月底起分階段入伙；計及柴灣常安街項目，今年第二季共有9,480個簡約公屋單位落成。房屋局預料，餘下2026年及2027年初將分別有約10,670個及200個簡約公屋單位相繼落成。

世運道第二期項目提供三種戶型，分別為1至2人單位（14平方米）、3至4人單位（26平方米）及5至6人單位（32平方米）。

流動醫療車提供中醫服務

啟德世運道為簡約公屋中規模最大的項目，分兩期落成，合共提供約10,700個單位。項目於2023年12月正式動工，第一期已於2025年12月15日正式入伙。第二期亦於今年6月底陸續分階段入伙，較原定預計於今年第三季入伙的目標提前。

營運第二期的博愛醫院總幹事吳凱孚表示，啟德世運道將設有流動醫療車，提供普通科、針灸及骨傷科服務，以中醫技法幫助居民處理小傷小痛。營運第一期的九龍樂善堂總幹事劉愛詩表示，啟德社區廚房提供平價膳食，受居民歡迎；由於區內長者較多，將考慮推出送餐到戶服務，方便行動不便的長者。社區的自助洗衣店提供10元一次的洗衣乾衣服務，亦深受歡迎。

採MiC技術「3天1層」建造

房屋局13個簡約公屋項目按原訂時間表推進，當中7個項目（元朗攸壆路、牛頭角彩興路、上水彩園路、觀塘順安道、啟德世運道第一期、屯門青福里及九龍灣彩石里）共約9,650個單位已按時在今年第一季前落成，並已全面入伙，惠及多達兩萬個市民。

世運道簡約公屋設計採用適用於高層建築的高精度柔性結構體系，並引入新型模組連接節點技術，MiC模塊能在30分鐘內完成現場組裝，以最快「3天1層」的速度建造，建造周期較傳統方法縮短近60%。

記者：曾偉龍

攝影：盧江球