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星島新聞集團進行「市民對特區政府滿意度調查」 答問題贏豐富禮品

社會
更新時間：07:00 2026-06-15 HKT
發佈時間：07:00 2026-06-15 HKT

現屆政府上任至今近4年，為了解市民對其施政表現的滿意程度，星島新聞集團由6月15日至6月24日展開「市民對特區政府滿意度問卷調查2026」，歡迎大家踴躍參加！

為答謝讀者支持，編輯部會在「你最希望政府推出什麼措施，進一步刺激本港經濟？」的題目，揀選具建設性答案，送出豐富禮品︰

點擊答問題贏大獎：https://bit.ly/3SnEI35

大獎︰
-Dyson Purifier Cool De-Nox 二合一甲醛空氣清新機，價值$4,690，名額2個 。

二奬︰

-香港麗晶酒店雙人自助晚餐餐飲券，價值$2,000，名額5個 。

三奬︰
-BRUNO 雙電壓便攜電煮鍋(110/220V)，價值$298，名額10個。

優異奬：
-Starbucks 現金券$50，名額100個。

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