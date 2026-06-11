兩座歷史建築升格為古蹟 懲教署研允市民預約實地參觀赤柱清真寺

古物諮詢委員會今日（11日）下午舉行會議，通過將灣仔洪聖古廟及赤柱清真寺，從一級歷史建築升格列為法定古蹟，會再向發展局提交建議。

洪聖古廟體現傳統嶺南民間建築特色

洪聖古廟是灣仔現存最古老的廟宇之一。古廟原位於海岸線旁，其落成作為漁民和海上商旅供奉「南海之神」洪聖的祭祀場所。古廟於1860年和1867年進行大型重修時，皆獲本地行業，包括採石工人，以及廣大的華人社群共同捐助。在建築方面，古廟為一進三開間佈局，前設高架門廊，體現傳統嶺南民間建築特色，並結合傳統設計元素與因地制宜的特徵。古廟與天然岩石的融合進一步提升其建築價值。其現有形制大致確立於1860年的重修工程，加入了花崗石柱、「蝦弓樑」和手工精細的建築構件。古廟的歷史構件和裝飾，例如石雕、灰塑、花崗石人物雕像，以及在1909年建造的石灣脊飾，均保存完好，保持原貌程度甚高。

見證灣仔由海邊漁村變成市區

有古物諮詢委員會委員表示，古廟「麻雀雖小、五臟俱全」，長年坐落於繁華商區，陪伴社區發展。古廟亦見證灣仔由海邊漁村變成市區，可與填海歷史及社區故事結合，推動文化旅遊。亦有委員關注古廟的修復問題，指古廟年代久遠，修復需專業工藝，可考慮邀內地文物修復專家協助。有委員指目前的評級範圍僅限於寺廟區域，並未包含廟外的大石，詢問會否將大石納入法定古蹟範圍。

赤柱清真寺：唯一坐落監獄建築群內的清真寺

古物古蹟辦事處執行秘書（古物古蹟）盧秀麗表示，洪聖古廟由東華三院管理，古蹟辦後續會與其對接，如對方需要歷史資料制定修復方案，或希望申請維修資助，古蹟辦會全力配合協助。她指，目前建議的法定古蹟範圍是一個正方形，直接沿用寺廟現有的「一級歷史建築」的邊界範圍來制定。

另一個同獲建議列為法定古蹟的為赤柱清真寺，是香港第二古老的清真寺，也是唯一一座坐落於監獄建築群（即赤柱監獄）內的清真寺。其建造由當時監獄署（1982年更名為懲教署）的印度和巴基斯坦籍穆斯林員工，聯同本地印度社群共同倡議、捐助並參與完成。在建築方面，赤柱清真寺是香港罕見的建築類型，以巴基斯坦拉合爾的巴德夏希清真寺為藍本。赤柱清真寺雖然缺乏大部分清真寺常見的典型宣禮塔，但它建有設計簡約、以宛如宣禮塔的柱子作裝飾，仍能充分展現伊斯蘭建築特色。

研推虛擬導覽、預約實地參觀可行性

有委員指，清真寺位於赤柱監獄內，公眾難以接觸，建議考慮製作虛擬導覽，讓市民無需入內亦可參觀，另外現時寺廟背面加裝冷氣機，建議列為古蹟後可優化外觀。亦有委員指清真寺記錄少數族裔在港發展，具重要文化意義，認為虛擬導覽可與文旅活動結合，向外界展示香港多元文化。

盧秀麗回應指，正與懲教署商討，在尊重監獄保安的大前提下，推出虛擬導覽、三維掃描等，並研究預約實地參觀的可行性。至於冷氣機設備，她表示，若未來有改善工程，會向懲教署提出隱藏冷氣機位置的建議，但不會強行拆除現有設施。

亦有委員對其列為法定古蹟持保留意見，指赤柱清真寺缺乏傳統圓拱頂，與典型伊斯蘭建築差距大，認為列為一級歷史建築已足夠，未必需要升格為法定古蹟。古諮會主席許焯權回應表示，香港歷史建築不能以全球頂尖宗教建築作比較，如聖保羅大教堂等，重點在於本土的歷史脈絡及文化和保護價值。

記者、攝影：蔡思宇