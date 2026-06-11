打擊炒場︱康文署引入「智方便」優先預訂康體設施 其餘人士須遲15分鐘訂場 7.7起實施

康文署今日（11日）宣布，推出新措施以加強核實康體設施／場地租用人身份，進一步打擊「炒場」。在新措施下，由7月7日起，「SmartPLAY康體通」用戶可透過「智方便」於每天上午7時起，優先登入My SmartPLAY流動應用程式，預訂7天內可供預訂的設施。至於不擬使用「智方便」登入的「SmartPLAY康體通」用戶，則可於每天上午7時15分起，繼續透過My SmartPLAY流動應用程式、「SmartPLAY康體通」官方網頁、設置於多個康體場地的智能自助服務站或服務櫃枱預訂設施。

新措施以防「炒場」者利用電腦程式或自動化工具訂場

該署指新措施藉「智方便」的認證功能，加強核實康體設施／場地租用人的身份。因應上午7時至7時15分是一般用戶預訂設施的高峰期，亦是「炒場」者利用電腦程式或自動化工具訂場的最活躍時段，在該時段實施新措施將更有效防止「炒場」。

因應「智方便」適用於年滿11歲的人士，11歲以下的「SmartPLAY康體通」用戶可繼續於每天上午七時起，透過My SmartPLAY流動應用程式預訂設施。

6.14至8.9康文署場地設流動服務站 助市民登記「智方便」

配合新措施，康文署積極鼓勵11歲或以上的「SmartPLAY康體通」用戶登記成為「智方便」用戶，以便於每天上午7時起優先預訂康體設施／場地。市民可參考「智方便」網頁（www.iamsmart.gov.hk/tc/reg.html），了解如何登記成為「智方便」用戶。此外，數字政策辦公室將於6月14日至8月9日在康文署轄下康體場地設置流動服務站，協助市民登記成為「智方便」用戶。有關「SmartPLAY康體通」用戶透過「智方便」認證身分的流程，可參閱「SmartPLAY康體通」官方網頁的「最新消息」（www.smartplay.lcsd.gov.hk/website/tc/news.html），或致電查詢熱線：3954 5150。

為配合上述新措施，康文署將於6月22日（星期一）上午10時30分至下午1時30分暫停My SmartPLAY流動應用程式及「SmartPLAY康體通」官方網頁的系統服務，以進行系統升級工程。用戶如需於上述時段使用系統，敬請預早安排，在服務暫停時段之前或後使用系統；用戶亦可以親臨設置於多個康體場地的智能自助服務站或服務櫃枱使用「SmartPLAY康體通」系統。

流動站的資料。

康文署再次提醒「SmartPLAY康體通」用戶，切勿將「智方便」帳戶提供予第三者使用，亦不要向「炒場」者提供帳戶資料代為訂場，任何用戶如曾光顧「炒場」者的服務或將帳戶資料提供予他人，應盡快更改用戶密碼。康文署會繼續嚴格執行「SmartPLAY康體通」使用條件，任何用戶如違規使用電腦程式或自動化工具預訂設施／場地或干擾系統正常運作，不論是否透過「智方便」登入「SmartPLAY康體通」系統，以及有否進行預訂或交易，康文署會暫停違規帳戶360日，無須給予任何預先通知。