模範童軍頒獎典禮︱3人獲頒模範童軍 郭俊峯主禮勉秉持「日行一善」精神

香港童軍總會今日（7日）在香港童軍中心舉行「2025年度模範童軍頒獎典禮」，表揚3名獲選為「模範童軍」的傑出成員，分別為港島第15旅童軍吳瀚維、大埔南第11旅深資童軍鄭秋嫻及港島第161旅深資童軍伍恩孝。典禮邀請到入境事務處處長郭俊峯主禮，並為3位童軍繫上「模範童軍」肩帶，嘉勉他們的優秀表現，樹立良好榜樣，成為童軍模範。

黎偉生冀模範童軍繼續傳承童軍精神

香港童軍總會香港總監黎偉生致辭時表示，模範童軍選舉舉辦至今39年，培育出眾多優秀童軍人才，不少歷屆模範童軍已在社會各界，甚至在世界及亞太區童軍組織擔當重要角色，成續斐然。他期望本年度獲選的「模範童軍」能繼續傳承童軍精神，發揮模範童軍力量，推動童軍運動持續發展。黎偉生亦藉此機會特別感謝「模範童軍選舉」贊助人、總會副會長李逢泰，多年來對童軍運動及「模範童軍選舉」的鼎力支持。

郭俊峯讚童軍總會與時並進 貼近社會需要

入境處處長郭俊峯致辭時，讚揚香港童軍總會與時並進，近年推動的事工非常貼近社會需要，非常值得欣賞。他提到，無論是榮獲香港社會服務聯會的「卓越兒童及青少年白金奬」、關懷青少年精神健康的「SOUL Keeper 精神健康守護者計劃」，還是與消防處、警務處、環境運動委員會等政府部門合作推出的「社區應急先鋒章」、「防騙先鋒章」、「環保先鋒章」以及最新的「國家安全大使章」。他亦勉勵3名模範童軍繼續秉持「日行一善」的精神，用行動去服務、貢獻及回饋社會，成為建設社會的新力量。

陳克勤勉用優良品格感染身邊青年

立法會議員陳克勤表示，曾經身為青少年制服團隊一員的他特別關注香港青少年發展和制服團隊建設，而「模範童軍選舉」這個平台嚴格考量成員在童軍活動、學業或工作成就、社區服務貢獻以及家庭關係這四個維度的表現。他亦提到，幾位評審亦一致被候選人的卓越表現、博學多才與承擔感所打動，從他們身上看到香港青年的無限可能。陳克勤另寄語：「童軍牢記『日行一善』的精神和理念，用你們的優良品格去感染和帶領身邊的青年人，一同為香港、為國家的繁榮與進步貢獻力量。」

在致意環節中，3名模範童軍以訪談形式向一直支持他們的家人、師長和領袖表達謝意，並感謝與他們並肩成長的同學、朋友及童軍成員，場面溫馨感人。黎偉生隨後送上由應屆模範童軍親手製作的紀念品給予主禮人，以及分別致送感謝狀和紀念品予評審委員及贊助人。

主禮人、入境事務處處長郭俊峯，香港童軍總會香港總監黎偉生、行會成員兼立法會議員陳克勤（首席評審委員）、香港女童軍總會香港副總監（活動策劃及程序）馮詠詩（評審委員）、香港聖約翰救傷隊新界少青團助理總監許兆康（評審委員）、香港紅十字會新界東總部青年事務總主任周偉傑（評審委員）在嘉賓團陪同下為典禮揭開序幕。