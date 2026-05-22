Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李家超6月率代表團訪中亞 一帶一路專員何力治：香港與中亞合作潛力大 可循礦產、綠能等方面發展

社會
更新時間：11:11 2026-05-22 HKT
發佈時間：11:11 2026-05-22 HKT

行政長官李家超將於6月初率領代表團出訪中亞兩個大國，哈薩克和烏茲別克。一帶一路專員何力治今（22日）在電台節目表示，此次訪問團為特首上任以來規模最大，隨行的60多名商貿代表涵蓋本地及內地企業，來自金融、專業服務、創科及天然資源等多個行業。他強調，隨團企業是經過精準揀選，以對接中亞的實質機遇。

2020年至去年 香港與中亞貿易額增長約三成

何力治指出，2020年至去年，香港與中亞的貿易額增長約三成，顯示合作潛力巨大，當地與中國的合作亦十分緊密。他補充，中亞礦產及天然資源豐富，當地政府亦大力支持風能、光伏板、電池儲存等綠色發展，並計劃打造數據中心庫以推動數字經濟。他認為香港可從這三方面合作，並繼續推動民生相關工作，如加強兩地大學聯繫等。而當地企業及主權機構來港次數正持續增加，並期望在香港推動不同項目。

代表團將與當地高官、商界、商會及文化機構會面

何力治指出，中亞人口約8,000萬，發展迅速，本地生產總值增長約6%至7%。特區政府代表團將與當地高層官員、商界、商會及文化機構會面，期望為政府「開大門」，並為商界和企業「開小門」，打通聯繫。

他指出，是次出訪除了打通聯繫，亦希望在當地尋找政府的標誌性項目，帶到香港進行路演，讓香港企業以較低門檻參與，並與內地企業合作，互補不足、互利共贏，減低企業「出海」風險。他又提到，哈薩克和烏茲別克計劃大規模興建新機場、新鐵路及發展智慧城市，以提升國際水平，過程中需要香港的專業服務。

相關新聞：李家超6月率高級別商貿團出訪哈薩克及烏茲別克 包括內地企業 提三大目的

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
呂慧儀為《愛回家》將停播鋪好後路？擬移居一處港星集中地 女學霸營運教育中心有聲有色
呂慧儀為《愛回家》將停播鋪好後路？擬移居一處港星集中地 女學霸營運教育中心有聲有色
影視圈
15小時前
殯葬業筍工？華人永遠墳場$35,000請主管 朝9晚5年休18日 中五畢業符合1條件即可申請
殯葬業筍工？華人永遠墳場$35,000請主管 朝9晚5年休18日 中五畢業符合1條件即可申請
生活百科
18小時前
方力申與葉萱為女兒搞豪華百日宴  雍容華貴外母首曝光  馬主細佬極有型
方力申與葉萱為女兒搞豪華百日宴  雍容華貴外母首曝光  馬主細佬極有型
影視圈
12小時前
信和置業於標普全球《可持續發展年鑑（中國版）2026》中，獲評為「中國企業標普全球可持續發展評估評分最佳1%」，成為房地產管理與開發行業內唯一獲得最高表彰級別的企業。
企業接軌國際可持續發展標準 信和置業穩步實踐綠色營運 將低碳理念融入社區
企業資訊
18小時前
文苑樓奪命火警｜6旬輪椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾紙皮維生 聞噩耗哭成淚人
文苑樓奪命火警｜6旬輪椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾紙皮維生 聞噩耗哭成淚人
突發
2小時前
《閃電傳真機》初代主持Re-U兩大稀客搶鏡 梁詠琳56歲零走樣 湘漪愛女氣質出眾
《閃電傳真機》初代主持Re-U兩大稀客搶鏡 梁詠琳56歲零走樣 湘漪愛女氣質出眾
影視圈
15小時前
長者生活津貼、生果金、綜援今日起出「雙糧」 一文睇清金額及發放詳情
社會
1小時前
第54期六合彩今晚（5月21日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達800萬元。資料圖片
六合彩｜頭獎800萬攪珠結果出爐 齊來對冧巴！
社會
14小時前
星島申訴王 | 誤將店員推介壽司當「免費試食」 內地遊客拒埋單：憑甚麼收費？
申訴熱話
17小時前
消防處及警方火警後舉行記者會交待事件，初步調查火警原因無可疑。蔡楚輝攝
文苑樓奪命火警｜起火單位為「一劏九」分間 內有雜物 消防：火警鐘有效操作
突發
7小時前