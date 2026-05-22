李家超6月率代表團訪中亞 一帶一路專員何力治：香港與中亞合作潛力大 可循礦產、綠能等方面發展

行政長官李家超將於6月初率領代表團出訪中亞兩個大國，哈薩克和烏茲別克。一帶一路專員何力治今（22日）在電台節目表示，此次訪問團為特首上任以來規模最大，隨行的60多名商貿代表涵蓋本地及內地企業，來自金融、專業服務、創科及天然資源等多個行業。他強調，隨團企業是經過精準揀選，以對接中亞的實質機遇。

2020年至去年 香港與中亞貿易額增長約三成

何力治指出，2020年至去年，香港與中亞的貿易額增長約三成，顯示合作潛力巨大，當地與中國的合作亦十分緊密。他補充，中亞礦產及天然資源豐富，當地政府亦大力支持風能、光伏板、電池儲存等綠色發展，並計劃打造數據中心庫以推動數字經濟。他認為香港可從這三方面合作，並繼續推動民生相關工作，如加強兩地大學聯繫等。而當地企業及主權機構來港次數正持續增加，並期望在香港推動不同項目。

代表團將與當地高官、商界、商會及文化機構會面

何力治指出，中亞人口約8,000萬，發展迅速，本地生產總值增長約6%至7%。特區政府代表團將與當地高層官員、商界、商會及文化機構會面，期望為政府「開大門」，並為商界和企業「開小門」，打通聯繫。

他指出，是次出訪除了打通聯繫，亦希望在當地尋找政府的標誌性項目，帶到香港進行路演，讓香港企業以較低門檻參與，並與內地企業合作，互補不足、互利共贏，減低企業「出海」風險。他又提到，哈薩克和烏茲別克計劃大規模興建新機場、新鐵路及發展智慧城市，以提升國際水平，過程中需要香港的專業服務。

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