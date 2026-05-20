簡樸房︱房屋局收近1.1萬劏房寬限期登記申請 另收4宗分間單位認證申請 特設兩樣板房供業主參考

政府今年3月1日起按「先登記、後執法」步伐推展簡樸房制度，目前正接受登記及認證。房屋局副局長戴尚誠昨日表示，登記申請至今反應理想，截至上周五，局方首兩個半月已收到近1.1萬個「劏房」的寬限期登記申請，換算超過3000宗住宅單位申請；另外，局方已收到4宗分間單位的認證申請，正全速處理。戴尚誠指，房屋局於九龍城重建計劃內兩個已復歸政府的住宅單位，以樣板房的形式，展示如何改造現有「劏房」為符合最低標準的簡樸房，稱每個分間單位的平均改造工程費用約為2.5萬至5萬多元，業主可靠數個月的租金收入「回本」。

改造費約2.5萬至5萬元

房屋局副局長戴尚誠昨日在簡布會上表示，政府今次牽頭改裝展示的樣板房，分別為於衙前塱道和啟德道，均屬九龍城重建發展計劃中已收回的住宅單位。其中，衙前塱道樣板房為「一劏二」形式，單位原本狀況不俗，包括樓面面積、高度、獨立廁所等多項指標，原先已符合最低標準，無需大改動。工程團隊只更換了單位入口防火門、共用走廊及各分間單位加設獨立火警偵測器，及為每個分間單位增設官方獨立水電錶等，改造工程歷時僅3星期，每個分間單位的平均改造工程費用約為2.5萬元，且相關工程可在租戶居住下進行。

另一樣板房位於啟德道，屬「一劏三」形式，單位原本狀況下，有較多地方需要改動 ，包括其中一個分間單位的內部樓面面積不足8平方米，需要改動間隔，包括拆除原有牆身、豎設新牆身，把相鄰較大分間單位的廁所納入生活空間，以增加樓面面積。同時，由於較大分間單位的廁所被改動，工程團隊亦要重新興建獨立間隔廁所，故成本較高，每個分間單位的平均改造工程費用約為5萬多元，工期4星期，相信期間單位無法住人。

值得一提的是，啟德道樣板房其中一個分間單位的窗戶面向四面圍封的天井。戴尚誠提到，政府最初建議是不能用此類天井作為通風照明，但後來聽取了立法會議員意見作改動，重申只要天井夠大、沒有遮擋，且可以進入地面清理垃圾，四面圍封的天井亦可利用作採光，今次樣板房亦作出展示。

七成劏房狀況企理

戴尚誠指出，其實本港約七成「劏房」的單位狀況「企理」，樓面大小也滿足8平方米要求，無需大改間隔，相信兩個樣板房能夠反映主流情況；惟想當然地，「劏房」環境原本越惡劣、越狹小，便難免要投放較多資金進行改造，不過業主仍有很長的過渡期計算成本和利潤， 再決定是否改造。他又提到，兩個樣板房是政府改裝團隊找外部公司完成，估算相關成本時亦有參考業界，包括坊間不同裝修公司及分包商聯會等的意見，且發現市面上已有約20間裝修公司提供「一條龍」簡樸房改裝服務，價錢與今次估算價格亦相差不遠。

他透露，政府未來數個月會安排業主團體或機構等，有序地視察樣板房，但不會公開予大眾自由參觀。另外，由於樣板房處於重建範圍內，料當局會於年底前把單位交還，繼續後續重建發展。

記者：趙克平