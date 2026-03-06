Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

將軍澳醫院八旬腸癌病人造口誤置胃部 林哲玄：橫結腸與胃位置接近但有特徵可辨

更新時間：17:09 2026-03-06 HKT
發佈時間：17:09 2026-03-06 HKT

將軍澳醫院一名85歲患結腸癌女病人進行橫結腸造口手術，約3周後進行緊急電腦掃描，始發現造口位置在胃部，而並非預定的橫結腸位置，病人於同晚離世。

胃與橫結腸位置接近 有特徵供醫生辨認

立法會醫療衞生界別議員林哲玄醫生向《星島頭條》表示，橫結腸造口手術主要是充當引流作用，讓腸內的物質引出體外，不要再向下流到其他有問題的部位。手術首先要為病人全身麻醉，在上腹位置開一個細小傷口，再經過傷口把需要的一段大腸找出來。他指，橫結腸在胃部旁邊，兩個器官位置相當接近，不過大腸有其特徵供醫生辨認，「特徵很容易認得到，你見到多數都是對的了。」

將軍澳醫院一名85歲患結腸癌女病人進行橫結腸造口手術，發現造口置於胃部而非橫結腸。資料圖片
醫生認錯器官的機會低，但非完全沒有可能

林哲玄指出，醫生認錯器官的機會低，但非完全沒有可能，例如當其他器官因為拉扯而造成一些橫紋時，可能被誤認成肌肉紋導致出錯。至於手術後一般極少會用電腦掃描確認位置，而是進行臨床監察，即觀察病人之後的進食、排便、身體的維生指數。他指如果造口位置出錯，被引流出來的物質自然不是從大腸出來；如果是胃造口，可能會出現胃液甚至是剛剛吃下去沒多久的食物。

社區組織協會幹事彭鴻昌認為，有關事故完全不能接受。資料圖片
社區組織協會指事故「完全不能接受」

社區組織協會幹事彭鴻昌認為，事件屬於嚴重醫療事故，且事故是「完全不能接受」，指雖然胃部和橫結腸可能位置較為接近，惟兩者結構組織完全不同，「根本不會分辨不到，這個錯誤是遠低於一個可以接受的水平！」他提到，有消息指手術是由一個專科醫生督導兩位進行高階外科培訓的醫生進行，認為最大責任明顯是落在負責督導的醫生，因督導醫生有責任要糾正或指導培訓醫生，在正確位置用正確方法進行手術。

倡根源調查委員需跟進手術程序及術後處理

彭鴻昌續指，病人術後轉往靈實醫院，主要由內科醫生或病房護士負責術後照顧，而病人造口所分泌出來的東西其實看到有食物殘渣，而如果是正常程序，分泌物應該都會類似糞便的形狀，「作為病房護士或醫生，又為何會看不出分別呢？有沒有這樣的意識發覺是不妥的、是不正常的，從而聯絡外科醫生跟進，我想這是另一個問題。」他認為，手術程序及術後處理兩大部分，都是根源調查委員會需要跟進的地方。至於問責方面，他認為暫時看來，涉事醫生有頗大的責任，但要留待委員會調查細節過後，才可看該如何問責。

記者：趙克平
 

