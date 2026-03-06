Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

助婦女配對工作重返職場  「一日實習生企劃」反應熱烈 逾400女性照顧者報名  

社會
更新時間：15:02 2026-03-06 HKT
發佈時間：15:02 2026-03-06 HKT

特區政府統計處數據顯示，本港約有56萬名女性因家庭責任暫離職場，其中近10萬人表示有意重返工作崗位。為協助這群女性照顧者重返職場，由香港社會創投基金（SVhk）與渣打銀行（香港）聯合發起的《創·女程》商社企劃，將於本月9日至20日舉辦「一日實習生企劃2026」，提供短期工作體驗機會。活動反應熱烈，至今吸引逾400人報名，當中200人已獲配對，合作企業超過70間。

孫玉菡：對個人身心健康及家庭均帶來正面影響

勞工及福利局局長孫玉菡今（6日）出席啟動儀式時表示，推動婦女就業需政企攜手，《創·女程》正是連接政策與實踐的「最後一公里」。他指不少參加者透過計劃重拾自信，更有不少人由一日實習發展成長期工作，對個人身心健康及家庭生活均帶來正面影響。他強調「一日實習生企劃」表面為期一天，實則是婦女重投職場的關鍵起點，鼓勵女性主動爭取機會，為自己開創新篇章。

渣打銀行董事總經理兼企業及投資銀行業務香港兼大中華區主管許穗華亦在致辭中強調，女性照顧者的「職涯斷層」並不代表「能力斷層」，只要企業願意打破傳統框框，就能達至三贏。渣打香港作為《創·女程》聯合發起人，很高興見證愈來愈多企業投入參與平台，標誌着香港商界正在集體，推動職場生態的改變。

兩孩媽分享經驗勉女性踏出第一步創造雙贏

大會亦邀請了兩位上屆參加者分享經驗。三孩媽媽阮女士離開物業管理行業8年，透過計劃重返職場，現同時兼任AI課程導師、社創機構項目協調及《創·女程》兼職工作。她表示，在兼顧家庭之餘，工作為她帶來滿足感與自信，亦有助提升家庭氛圍，精神狀態亦變得更好。她感謝機構提供支持，工作安排彈性且具創新性，令兼顧家庭與工作更為安心，未來會繼續堅持這類平衡模式。

另一位育有兩名子女的參加者陳女士則離開職場逾10年，由價格分析師轉投市場推廣行業，透過計劃獲捷成集團錄用，現已工作逾半年。她表示，重返職場最大挑戰是尋找合適機遇，現時工作時間彈性，加上企業提供友善措施，令她更安心兼顧家庭與工作，家人最初雖有擔心，其後亦逐漸支持適應。同時，她勉勵女性勇於踏出第一步，認為計劃讓企業與女性互相認識，若企業能發掘女性優點，可創造雙贏。

記者：張琦

攝影：吳艷玲
 

