周末好去處｜本地手作 獨特設計 度心訂造父親節禮物

明天便是父親節，如何挑選一份既有心思又實用的禮物？今期為大家搜羅本地創意品牌的作品，當中不乏注入有趣元素，亦有純手工製作，為爸爸送上一份不撞款的禮物，誠意度十足！

周末好去處1︰捲紙工藝 純手工製作

色彩繽紛、懷舊味十足的捲紙工藝飾品極度吸睛，原來這是香港原創品牌 Well Voyaged 的作品，由一位90後女生賴綺珊（Amy）主理。飾品外形亮麗且獨特，不近看，還不知道是由捲紙工藝打造而成，主理人Amy每天駐場，在小店裏努力地「炮製」小工藝品，由一條一條的紙條，變身成燒賣、飛行旗、茶餐廳常餐等等小飾物。由設計到創作，都由Amy一手包辦。

Amy自小喜愛美術設計，英國攻讀Fashion Image Design後，試過打工，但在疫情期間毅然決定放棄安穩職業，轉跑道創業做老板。Amy娓娓道來︰「因為網店所需資金不多，所以當時我決定一試開網店。」至於為何做捲紙藝術，Amy坦言考慮過自己的興趣及巿場需求，「本身有想過做鈎織飾物，但巿場已經有太多相類的產品，而捲紙工藝飾品則比較少見，而我在製作過程中像砌積木，感覺非常治癒，於是我便以捲紙工藝為創作。」除了開網店，Amy還不時擺巿集，客人的反應也是超出預期的好，「即使客人沒有即場幫襯，之後也在網上購買，這令我很鼓舞。」

捲紙工藝其實是一門以專用的工具將細長紙條捲成特定形狀，用捏、折、皺、彎、搓、捻、挑等方法做出造型，再搭配組成立體圖案紙藝。 Well Voyaged的產品，不少以香港本土物品為設計藍本，Amy說是想用作品紀錄所見所聞。好像之前她去北京旅行，見到古蹟的門柄很有特色，於是便以此為題材。去台灣後，又想到以滷肉麵為飾物，造型維妙維肖。Well Voyaged的產品還可以「客製化」，例如客人可以揀選不同配件，如袖口鈕、呔夾、心口針等，送給父親大人，都可隨自己心思。

位於奧海城的Well Voyaged，設有工作坊，如果客人想親自打造一件捲紙飾品送給摯愛，也可以考慮一下。

INFO

Well Voyaged

地址︰大角咀奧海城二期UG50A

查詢︰wellvoyaged.com

周末好去處2︰ 幽默搞笑 創意小物

創意香港品牌Fingers Work，設計師的創作理念是把生活中觀察到的有趣事物，創作出令人會心微笑的可愛產品。現時靈感大多源於設計師的一隻長毛貓，透過繪畫表達貓咪調皮可愛的性格。無論是可愛的手機殼，還是其他精心設計的商品，每一件產品都注入了有趣的元素，送給父親，為他帶來愉悅和幸福吧。





INFO

Fingers Work

地址︰灣仔合和商場二期3樓335 X-Y-P鋪

查詢︰www.fingerswork.com

創意香港品牌Fingers Work，產品多元化，靈感大多源於設計師的一隻長毛貓。

Work Hard Die Fast 磁吸皮卡套（售價 $128）

厭世貓扮工日常 透明Magsafe Case（售價 $218）

扮工厭世貓心情轉換立牌 （售價$128）

周末好去處3︰特色文化 香港回憶

創作人@ArSaiHongShek在長洲成長，打造出「島人源」這品牌，宗旨是重塑印記，以傳統歷史作原點，結合創意、獨特的設計風格及產品，讓更多人關注特色文化。長洲作為香港一直以來的旅遊景點，吸引無數遊客的鍾愛，而島人源就將新設計元素融入長洲特有文化，同時是香港人的集體回憶。T恤是小店主打產品，設計獨特，不怕撞款，送給爸爸甚富心思！

INFO

島人源

地址︰長洲北社街50號地下

查詢︰www.islandorigincc.com

簡約運動籃球中筒襪。（售價$98）

T恤印有麒麟，是吉兆仁獸，善良慈愛的象徵。（售價$368）

文︰Angel 圖︰吳艷玲、Angel