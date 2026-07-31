會員獎賞│台灣超人氣「麻吉貓」首登香港 《星島頭條》APP送麻吉貓多士爐及環保袋18套！

今年暑假，最愛耍廢發呆的台灣國民級超人氣麻糬小白貓「麻吉貓（Maji Meow）」首度萌爆降臨香港！即日起至 8 月 16 日，身兼 2026「為食跑」健康大使的麻吉貓正式進駐 SSC 上水中心購物商場及 MCPOne 新都城中心一期，打造專屬港人的「夏日萌力補給站」！

SSC 上水中心購物商場

MCPOne 新都城中心一期

SSC「元氣烘焙工房」設有巨型焗爐踏步集氣裝置、充氣麵包隧道及套色印章讓大家親手製作Postcard；MCPOne「全日應援便利店」則備有雪櫃冷笑話、商戶優惠卡機換領餐飲優惠、30 秒卡路里踏步挑戰，以及寵物友善專區。場內更有「極速夾公仔」遊戲、環保敲擊Show 及貓咪快閃巡遊，一齊踢走生活疲勞，開啟暑期滿格活力！

SSC「元氣烘焙工房」

MCPOne「全日應援便利店」



為了回饋廣大讀者，大家只需下載《星島頭條》APP，即有機會免費獲得獨家限量主題超萌趴趴造型的「麻吉貓甜蜜多士三文治爐」，以及玩味十足Cute萌又實用的「麻吉貓多士匙扣連環保袋」！

Info

夏日萌力補給站

日期：即日至8月16日

地點：上水中心購物商場SSC及將軍澳新都城中心一期MCPOne

活動步驟：

步驟1) 註冊成為《星島頭條》APP 會員。

*成為會員後，可於 APP 內「我的」一欄內先複製會員 ID，以便填寫遊戲表格。

步驟2) 按此進入遊戲表格，遊戲表格將於即日起至8月6日晚上11時59分時開放參加。

*每個會員須完成所有活動步驟，《星島頭條》市場部將會根據指定條件揀選得獎者。

*《星島頭條》對活動一切安排保留最終決定權。

活動禮品：

麻吉貓甜蜜多士三文治爐及麻吉貓多士匙扣連環保袋（共18套）

條款及細則：

- 遊戲時間：由即日起至8月6日晚上11時59分，逾時無效。

-《星島頭條》市場部將選出答案最有創意的18名參加者，獲得麻吉貓甜蜜多士三文治爐及麻吉貓多士匙扣連環保袋乙份。

- 所有禮物隨機派發，款式不設挑選或更換。

- 每位獲得禮品之參加者，須經核實已成為《星島頭條》App 之會員。

- 參加者一旦提交參加表格便不能作出更改，並請填寫身份証上的英文全名，以供核對得獎身份之用。

- 每個會員帳戶只限參加一次。每位得獎者只限獲得禮品乙份。

- 如發現虛假帳戶，參賽資格可被取消。

- 《星島頭條》收到參加者提交表格並核實參加者會員身份後，將以電郵通知得獎者，敬請密切留意（如收件箱沒有收到電郵，請檢查垃圾郵箱）。

- 得獎者收到換領通知後，請務必根據換領信上列明之換領方法及限期內換領，逾期無效。

- 《星島頭條》以參加者登記時提供的資料聯絡得獎者及核實得獎者身分，請確保登記的個人資料正確無誤，以免失去得獎資格。

- 所有禮品不接受退換，亦不可兌換成現金。

- 《星島頭條》並非獎品的供應商，有關獎賞的功能、外觀、保養、性能、可用性或在使用上之任何問題，《星島頭條》概不負責。

- 星島集團旗下之員工不得參與。

- 獎品之圖片只供參考，一概以實物為準。

- 如有任何爭議，《星島頭條》保留一切最終決定權。