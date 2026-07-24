動漫迷房間放滿模型恐變「毒氣室」 一文睇清家居隱形甲醛來源 消委會拆解自行檢測注意事項

甲醛危害近年備受市民關注。這種無色、帶強烈刺激性氣味的化學物質廣泛存在於日常生活環境中，若長時間吸入或身處高濃度環境，或會引致眼鼻喉受刺激、咳嗽、皮膚敏感，甚至呼吸困難等問題。近日，內地多處接連爆出市民因家中囤積大量手辦及二次元周邊，導致甲醛中毒甚至需要就醫的事件。其實除了玩具收藏外，家居中還有哪些常見甲醛來源？市民又應否自行測量家中的甲醛水平？《星島頭條》為你詳細拆解。

甲醛（Formaldehyde）是一種具揮發性的氣體，國際癌症研究機構（IARC）早於 2004年已將其歸類為令人類患癌的物質。綜合內媒報道，二次元群體對甲醛問題的關注度在社交平台上正快速上升。諸如「痛屋（用大量動漫周邊填滿的房間）甲醛測試」、「谷子（周邊商品）甲醛超標」等話題頻頻出現，越來越多愛好者開始主動購買檢測盒，測試個人收藏空間的空氣質素。

小紅書網民分享痛屋。

小紅書網民分享痛屋的甲醛自行檢測結果。

小紅書網民分享在痛屋受甲醛影響經歷。

早前上海一名少女在約百呎的睡房內，放置了逾50件包括亞加力膠立牌、模型及毛公仔在內的動漫周邊。她在心愛動漫藏品包圍下睡了3天後，出現頭暈及失眠等不適症狀，直至移走該批塑膠製品後情況才明顯改善。

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報道引述手辦潮玩業內人士指出，動漫周邊常見的壓克力立牌、徽章及 PVC 手辦等材料本身一般不是甲醛來源。真正可能釋放甲醛或其他揮發性有機物（VOC）的，更多是生產過程中使用的膠黏劑、油墨與塗層等輔料。單件產品未必構成威脅，但若幾十件藏品同時擠入狹窄且通風不足的睡房，污染物便極易累積超標。

家居隱藏甲醛來源 香煙氣霧屬高危

在家居環境中，甲醛的來源多樣且常見。消委會指出，香煙氣霧是甲醛的重要源頭；而新製成的木製產品如地板和家具，以及部分布料（例如以防皺布料製成的窗簾布）都有機會釋出較高濃度的甲醛。此外，其所用的膠水、油漆、清漆、地板塗層、地氈、軟塑家具套、石膏板、接合化合物、天花瓦及木製壁板等都有機會釋放甲醛。

如果室內的溫度和濕度較高，甲醛的釋出量亦會增加。此外，大量使用含有甲醛的清潔劑或消毒劑亦會影響室內的空氣質素。而在裝修工程中所用的溶劑、黏合劑和油漆，亦是揮發性有機化合物（VOCs）的源頭。

香港理工大學應用生物及化學科技學系副系主任容家富教授指，即使完成了除甲醛程序，甲醛仍然會持續地從傢俬或油漆釋出，並可能在室內積累至有害的濃度，尤其當室內的溫度和濕度較高的期間，甲醛的釋出量普遍會較高，除此之外，甲醛的濃度也有機會受室內空氣流通程度等因素所影響。

自行檢測須留意儀器有否校正驗證

消委會曾就量度和消除甲醛發表相關資訊，提醒市民單靠嗅覺判斷房間是否無味並不可靠。根據環保署的室內空氣質素指標，甲醛8小時平均值的「卓越級」為每立方米30微克，世衞亦建議室內甲醛濃度不應超過0.08pm。若進入房間後出現頭暈、流眼水或胸悶等症狀，離開後又自然紓緩，便應提高警覺。

甲醛8小時平均值的「卓越級」為每立方米30微克，世衞亦建議室內甲醛濃度不應超過0.08pm。

市面上的甲醛試紙及家用檢測儀聲稱可作初步排查，但消委會引述美國毒性物質及疾病登記署（ATSDR）指，一般情況下消費者毋須自行測量家中的甲醛濃度。除非室內有濃烈化學物品氣味，或者家中有人逗留期間出現呼吸困難及刺激等症狀，否則不建議貿然測試。如有需要，建議聘請合資格的專業人士進行檢測，惟費用可能高昂，亦未必能準確找出源頭。

消委會續指，儘管坊間有各式各樣的測試工具，但空氣取樣地點及測試時間長短，均會影響結果可信性。如必須自行檢測，須注意儀器是否經過校正及驗證，否則數據或會出現誤差。另一方面，如果儀器採集空氣樣本作分析的時間太短，測試結果亦未必能充分反映室內空氣質素。

選購傢俬實用貼士

美國環保署指出，含尿素甲醛樹脂黏合劑的壓合木製品（如中密度纖維板）釋放甲醛的風險較高。市民在選購傢俬時，可參考以下貼士從源頭減低風險：

1.預算許可下，優先考慮實木、金屬、玻璃或較少使用膠水的傢俬，以減少大面積使用壓合木。

2.裝修物料應盡量選用低 VOC 或水劑漆料，訂造傢俬亦可考慮以釘、螺絲或榫接等方式取代黏合劑。

3.購買板式傢俬時，應主動向銷售員查問板材及膠水種類，並要求出示低甲醛釋放證明。

日常減甲醛5招

若新居已佈置完畢，日常可透過以下方法改善空氣質素：

1.加強對流： 打開門窗並配合風扇加強空氣對流，以鮮風排走甲醛最為實際；美國 ATSDR 建議最少每隔數天打開窗戶數分鐘，讓新鮮空氣進內。

2.先散味後入屋： 新玩具、亞加力膠製品、新傢俬及窗簾入屋後，應先拆除包裝並放在通風處散味，布藝品使用前亦宜先清洗。

3.展示櫃留空間： 收藏品切忌完全塞滿展示櫃，密封式玻璃櫃及膠盒應定期打開通風。

4.分散擺放藏品： 避免將所有新藏品集中在睡房或床頭，可適當分散至客廳或書房擺放。

5.切勿單靠香薰： 切勿單靠香薰或空氣清新機掩蓋氣味。

若房內異味持續或逗留後感到不適，應立即移走可疑物件並減少使用該房間，情況嚴重時應安排專業檢測及求醫。

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