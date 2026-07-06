裝修佬廚房建「極限工人房」 拍片炫耀 疑阻逃生門 睡明火爐頭旁 被炮轟收買人命

香港地少人多，要擁有一個安樂窩從來不易，遑論要在有限的居住空間內，再劃出地方供外傭起居。近日有傢俬公司分享一段為業主「改造工人房」的影片，惟片中所見並非真正房間，而是在廚房位置加建一張極度狹窄的外傭床，做法涉嫌嚴重違反消防條例。有資深認證驗樓師接受《星島頭條》訪問時直指，有關改動嚴重阻塞逃生通道，亦令後樓梯防火門無法正常開啟，防煙耐火功能形同虛設，直斥此做法「簡直是收買人命」，恐成大埔宏福苑慘劇的翻版。

涉事傢俬公司早前以「香港HK在廚房搭了一個菲傭的床睡覺」為題，在內地社交平台小紅書發布短片，展示加建成果。片中可見，裝修師傅步入該單位廚房後問道：「在廚房睡覺是甚麼感覺？」隨後展示在廚房近後樓梯位置一個69厘米闊、152厘米長的空間，以木板搭建出一張簡易「碌架床」。該處空間極度逼仄，床尾緊貼明火煮食爐頭及雪櫃之餘，床架更遮擋了近半扇後樓梯門。外傭上落需攀爬木梯，狹窄空間僅勉強足以容納一人平躺。

驗樓師：阻檔逃生門極危險

針對影片中的誇張設計，資深認證驗樓師賴達明（明哥）指出，在廚房搭建木製碌架床，完全阻礙了通往後樓梯的防煙門開關。由於該門向內開，床架形同將逃生通道完全封死。他強調，此舉絕對違反《消防條例》及《建築物條例》，因法例嚴格要求逃生門必須能正常操作。

明哥警告，廚房本身是高危區域，一旦發生火警，不僅睡在該處的外傭首當其衝，全屋住客亦會因無法經後樓梯逃生而面臨生命威脅，直斥此做法是「收買人命」，犧牲了整個單位的安全。

加建傢俬亦受管

坊間有業主誤以為，只要將廚房的明火煮食爐改為電磁爐（非明火），便能規避消防條例。明哥直指這是「完全錯誤」的想法。他解釋，法例視整個廚房空間為高危位置，因廚房集中了大量電器，一旦發生電線短路或漏電，同樣有極高火警風險。因此，不論使用明火還是電磁爐，都必須嚴格遵守相關條例。

明哥補充，即使加建的只是「傢俬」而非結構改動，只要妨礙了消防設施（如廚房防火門）及走火通道，同樣構成違規。他呼籲業主在進行任何涉及走火通道的改動前，必須諮詢註冊工程師或建築師等專業人士。

明哥警告，廚房本身是高危區域，一旦發生火警，不僅睡在該處的外傭首當其衝，全屋住客亦會因無法經後樓梯逃生而面臨生命威脅，直斥此做法是「收買人命」。

違例最高可罰款20萬及監禁1年

市民若發現類似違規情況，可向相關政府部門舉報。當局經調查證實違規後，會發出安全通知書要求業主修正；若業主拒絕遵從，政府有權作出票控。

根據香港法例第95F章《消防(消除火警危險)規例》，就任何處所而言，任何人如身為該處所的擁有人、租客、佔用人或負責人，准許或容受任何物件或東西被擺放或留下，而導致該處所內的逃生途徑被阻塞，即屬犯罪。首次定罪可處第6級罰款（10萬港元）；其後每次定罪，可處罰款20萬港元及監禁1年。

翻查資料，該公司不時分享改造各類「極限工人房」的影片。儘管今次涉事影片標註了「菲傭空間文案，純粹娛樂」，但這種罔顧安全的加建行為，隨即惹來中港兩地網民譁然，大批留言炮轟設計存在嚴重的消防隱患。

記者向涉事公司查詢，昨日（5日）亦再到該傢俬公司的小紅書帳號查看，惟發現相關帖文及影片已下架。

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