颱風白海豚｜明下午直撲沖繩 至少612航班取消影響逾9萬人

繼熊本地震後，日本再度面臨天災威脅。日本氣象廳預測，今年第13號颱風「白海豚」於今晚最接近大東島地區，暴風圈明日清晨亦會觸及沖繩；當局預料，颱風明日下午最接近沖繩本島，屆時當地海陸空交通將嚴重受阻。

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中心最大風速可達每秒40米

據《琉球新報》報道，受「白海豚」影響，沖繩至今最少612個航班被迫取消，逾9萬名旅客受影響。

其中日本航空（JAL）集團宣佈取消今日至8日共205個航班；全日空（ANA）取消今日至9日共246個航班；空之子航空（Solaseed Air）亦決定取消今日至9日共54個航班；天馬航空（Skymark）今明兩日共有55個航班停飛；樂桃航空明日則有52個航班取消。

海上交通方面，沖繩旅客船協會表示，截至5日下午4時，以沖繩離島航路為主的船班中，已有至少92班取消。

日本氣象廳預測，颱風暴風圈最快今日上午觸及大東島地區，明日清晨再籠罩沖繩本島。預料沖繩本島今日風勢將逐漸顯著增強，明日至9日前後更有機會出現狂風暴雨，陣風威力甚至可能摧毀部份房屋。

根據日本氣象廳今日上午11時45分發佈的預測，「白海豚」中心最大風速為每秒40米，最大瞬間風速可達每秒60米。