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美國撤銷巴西大使簽證 報復拒批特朗普提名駐巴大使簽證 兩國外交戰加劇

即時國際
更新時間：08:41 2026-08-05 HKT
發佈時間：08:41 2026-08-05 HKT

美國與巴西外交緊張局勢再度升級。美聯社於周二（8月4日）報道，美國國務院已撤銷巴西駐美大使維奧蒂（Maria Luiza Ribeiro Viotti）的簽證，以報復巴西政府拒絕核發美國總統特朗普提名的美國駐巴西大使簽證。美方直指此舉屬於對等回應，並透露曾多次延遲行動以給予巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）退讓空間，惟對方始終未有屈服。

美方稱對等回應 倘接受新大使可速撤決定

知情美國官員透露，美方溝通數周後決定採取對等制裁，但目前巴西駐美大使維奧蒂並未被驅逐出境。官員補充，若巴西政府願意接受特朗普指定的前佛羅里達州眾議院議長佩雷斯（Danny Perez）出任美國駐巴西大使，美方撤銷簽證的決定可以迅速予以復原。

今次風波發生在盧拉角逐第四個總統任期之際。美聯社
今次風波發生在盧拉角逐第四個總統任期之際。美聯社

據悉，特朗普早在今年6月已提名佩雷斯出任大使，但巴方此前釋出訊號，指在今年10月4日巴西大選首輪投票完成前，不會處理該項任命。巴西政府反駁指美方違反國際慣例，未按照《維也納外交關係公約》在公開提名人選前事先徵求巴方同意，強調相關申請仍在評估中，並批評美方撤銷簽證是出於政治動機，企圖干涉巴西大選。

加徵關稅控列恐怖組織 巴西指美圖干預大選

這場外交風波正值巴西大選前夕，政治氣氛高度敏感。現年80歲的盧拉正角逐其第四個總統任期，其主要對手為參議員弗拉維奧·博爾索納羅（Flávio Bolsonaro）。弗拉維奧的父親、前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）因涉嫌企圖策劃政變而被判刑，目前正在服刑。由於博爾索納羅家族與特朗普陣營關係密切，兩國外交衝突被外界視為帶有強烈的陣營對立色彩。

在此次簽證風波爆發前，美巴兩國已屢傳摩擦。特朗普早前將巴西兩大販毒集團列為外國恐怖組織，並對巴西多項出口商品加徵最高達37.5%的關稅。盧拉政府強烈指責美方的一系列施壓舉動，旨在於10月大選前打壓現政府並為右翼對手助選，企圖干預巴西內政。

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