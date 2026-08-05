特朗普再現暗殺陰霾 加州男潛入高球場勘查保安被捕 家中搜出大批槍械彈藥

美國總統特朗普位於加州洛杉磯地區的高爾夫球場驚傳安全威脅。當局周二（8月4日）表示，一名加州男子於周日（2日）在特朗普國家高爾夫俱樂部（Trump National Golf Club）被捕。當時該名男子隨身攜帶彈藥、車內藏有已上膛手槍，並在球場內四處拍照錄影，疑似在特朗普出席籌款活動前夕暗中監察維安部署。警方隨後搜查其住所，再檢獲大批槍械、防彈衣及寫有「令人擔憂言論」的筆記本。

鬼祟勘查維安遭逮 口袋藏滿空尖彈

洛杉磯縣警長部門及《福斯新聞》報道指出，被捕男子為38歲的泰勒（Jeanine John Taele）。案發時，特朗普正準備抵達洛杉磯以南蘭喬帕洛斯弗迪斯（Rancho Palos Verdes）的特朗普國家高爾夫俱樂部，出席為共和黨全國委員會舉行的籌款晚宴。

一名身懷槍彈的加州男子於周日（2日）潛入特朗普國家高爾夫俱樂部，疑探查維安保署。美聯社

加州特朗普國家高爾夫俱樂部入口。美聯社

特朗普近年頻頻面對暗殺風險。美聯社資料圖片

周日下午3時半左右，便衣聯邦探員發現泰勒在球場內走動並不斷拍照及錄影，行跡極度可疑，似乎正在觀察警方的維安規劃。洛米塔（Lomita）警察分局員警接報趕抵現場，查出泰勒早已因涉嫌埃爾塞貢多（El Segundo）警察部門調查的一宗搶劫案而被通緝。警員對其搜身時，直接從其褲口袋內搜出一個裝滿16發「空尖彈」的彈匣。

車內藏上膛槍 住所再搜出槍械防彈衣

警方隨後搜查泰勒停泊在球場停車場的車輛，當場檢獲一把已上膛手槍及另一個同樣裝滿空尖彈的彈匣。泰勒隨即因涉嫌攜帶隱藏槍械及持有違禁彈藥被捕。

由於事態嚴重，派駐在聯邦調查局（FBI）聯合反恐特遣部隊的刑警取得搜索票，前往泰勒位於唐尼（Downey）的住家進行深入搜查。調查人員在屋內搜出一把非法改裝的AR平台步槍、一把1911型.45口徑手槍、一個AR平台上機匣、防彈衣、數個大容量彈匣、大批手槍與步槍子彈、兩個無線電發射器，以及多本寫滿「令人擔憂陳述」的筆記本。

目前本案已移交洛杉磯縣地方檢察官辦公室評估起訴，並由洛杉磯縣警長部門、FBI聯合反恐特遣部隊以及美國特勤局（U.S. Secret Service）共同擴大偵辦，未來或會對泰勒提出更多控罪。警方強調，目前尚未發現此案對周邊社區造成實質威脅。

特朗普近年頻頻面對安全風險，2025年亦曾有一名男子因企圖在特朗普位於佛羅里達州的鄉村俱樂部發動刺殺，最終被陪審團裁定罪名成立。今次加州球場潛入事件再次引發外界對特朗普人身安全的關注。