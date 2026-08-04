SpaceX火箭殘骸周四撞月球 將留達30米隕石坑

美國太空探索科技公司（SpaceX）的一件廢棄火箭殘骸，預計將於明天（5日）以高速正面撞擊月球 。科學家估計，這次撞擊的威力相當於3噸TNT炸藥，不僅會產生瞬間閃光，還會揚起超過100萬公斤（約1000噸）的月表碎屑，並在月球表面留下一個直徑達20至30米、深約5米的大型隕石坑。

SpaceX火箭。美聯社圖片

這次撞擊的「主角」是SpaceX旗下「獵鷹九號」（Falcon 9）運載火箭的第二節（上面級），該殘骸長約12米、重約4.5噸。該枚火箭於去年（2025年）1月發射升空，當時負責運載美國螢火蟲太空公司（Firefly Aerospace）的「藍色幽靈一號」（Blue Ghost-1）登月器，以及日本ispace公司的「強韌號」（Resilience，白兔-R任務2）登月器。在完成任務後，火箭第二節便在太空中處於無人控制的漂流狀態，SpaceX亦無法阻止其受重力牽引撞向月球。

根據最新預測，撞擊將於北美東部時間5日凌晨2時34分32.9秒（香港時間5日下午2時34分32.9秒）發生。由於屆時月球在北美及南美部分地區處於理想的觀測仰角，加拿大中部、東部、美國東部、加勒比海以及南美洲部分地區將成為地面的最佳觀測地點。

屆時，該火箭殘骸將以每秒約2.43公里（約7倍音速）撞擊被太陽部分照亮的月球正面，靠近愛因斯坦隕石坑（Einstein Crater）的邊緣區域。撞擊預計會向太空激起高達75至100公里的岩石與塵埃柱，大多數碎片最終會因重力落回月表。