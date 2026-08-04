澳洲2學生逼黑天鵝吸電子煙 傳致其死亡 涉虐畜被起訴

澳洲西澳省首府珀斯（Perth）近日發生一宗令人髮指的虐待動物事件。兩名就讀當地私立學校的男學生，涉嫌在一艘充氣小艇上強迫一隻野生黑天鵝吸入電子煙煙霧，甚至對其進行肢體虐打，並將整個惡劣過程拍下上載至社交平台，隨即引發當地社會強烈憤慨。兩人其後被控虐待動物，其中一人周一（3日）在兒童法院承認控罪，另一人暫未答辯。

片段瘋傳激起公憤 官斥形同虐待幼童

涉案短片只有約10秒，據報攝於7月底。畫面顯示，一名少年手持粉紅色電子煙吸了一口，其後鏡頭轉向另一名少年，他將黑天鵝按在小艇內，抓住牠的頭部及鳥嘴，再把電子煙放近其口部，強迫牠吸入煙霧。

畫面顯示，一名少年畫面顯示，一名少年抓住黑天鵝按的頭部及鳥嘴，強迫牠吸入電子煙煙霧。FB@Animals First Australia （下同）

片中黑天鵝顯得受驚並無法掙脫，其後更癱伏在小艇一側。

畫面顯示，一名少年畫面顯示，一名少年抓住黑天鵝按的頭部及鳥嘴，強迫牠吸入電子煙煙霧。

片中黑天鵝顯得受驚並無法掙脫，其後更癱伏在小艇一側。另一名少年涉嫌掌摑天鵝頭部，期間有人大笑及爆粗。片段在網上流傳後，引起澳洲社會強烈憤慨。

少年稱原為天鵝取出魚鈎

案件周一在曼杜拉兒童法院提訊。法庭聽取案情指，兩名少年當時乘坐充氣小艇，在珀斯以南、曼杜拉附近的恩迪華島（Endeavour Island）水域發現黑天鵝頸部勾着魚餌，遂靠近並把牠帶上小艇。

其中一名少年聲稱，他原本是替黑天鵝取出魚鈎；惟在放走天鵝前，另一人涉嫌抓住牠的腳、按住頸部，再向其嘴內吹入電子煙霧。另一名少年則涉嫌掌摑天鵝、拍攝過程，並把片段傳給朋友及上載社交平台。

其中一名少年承認一項「對動物造成非必要傷害」罪名，並向法庭提交道歉信，表示願意為行為承擔全部責任。辯方稱，少年居於農場，平日有照顧動物，其家人亦對事件深感震驚，形容行為不符合其一貫性格。

裁判官嚴厲批評事件，指黑天鵝受到的對待如同虐待幼童，形容案件「異常、可怕而且嚴重」，並下令為兩名少年安排心理評估。

另一名年紀較大的少年暫未答辯。兩人獲准保釋，期間不得互相接觸，案件押後至9月再訊。由於兩人均未成年，其身份及就讀學校依法不能公開。

據澳洲當地傳媒報道，其中一名涉案學生已被校方勒令停學兩周。

關注動物權益團體「Animals First Australia」在社交平台Facebook發文透露，接獲可靠消息證實，該隻慘遭虐待的黑天鵝已在事件中死亡，稱事件令人「極度憤怒及悲痛」。

不過，至目前為止，當地警方、檢控部門及法庭均未證實此說。

虐畜最高囚5年罰25萬港元

黑天鵝是西澳州的官方鳥類象徵。根據西澳州《2002年動物福利法》第19條，虐待動物罪一經定罪，最低罰款為2000澳元，最高可被判罰款5萬澳元（約25萬港元）及監禁5年。