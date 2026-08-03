哈馬斯血洗音樂節｜以男痛失青梅竹馬女友 感無法獨活在其墓前「殉情」

以色列一名男子在2023年10月7日哈馬斯突襲中痛失青梅竹馬的女友，疑因無法走出傷痛，上周六在女友的墓前輕生，令人惋惜。

30歲的阿斯拉夫（Bar Asraf）被發現陳屍在約旦河西岸埃爾卡納（Elkana）墓園，胸口有明顯槍傷，這裏正是他女友巴爾達（Liron Barda）長眠之地。醫護人員趕抵現場，當場宣告不治。

2023年10月7日，哈馬斯越境突襲以色列南部舉辦的「Nova音樂節」，一共奪走378條生命。當天26歲的巴爾達在現場擔任調酒師，遭突襲後拒絕撤離，堅持留下來救治傷患，現場影片拍到她照顧其他人的身影。

阿斯拉夫當天曾駕車前往找女友，但中途被擋回。得知女友的死訊後，他長期無法承受失去摯愛的痛苦與創傷。

法裔猶太社運人士本海姆（Jérémy Benhaïm）在X平台透露，阿斯拉夫一直與女友家人保持聯繫，頻繁探訪女方父母，致力守護女友的記憶。

家人表示，近期未察覺明顯警告迹象，阿斯拉夫幾天前才參加弟弟的婚禮，還開心跳舞，沒想到突然在墓前了結生命。