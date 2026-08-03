伊朗局勢 | 美暫緩打擊伊朗 阿曼外海油輪遇襲

美國宣布暫緩對伊朗發動猛烈空襲之際，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）證實，阿曼外海1艘油輪周日遭不明飛行物擊中，另有一艘油輪通報附近傳出爆炸聲，並出現巨大水花及爆炸。

英國海事貿易行動辦公室指出，首宗事件在阿曼穆桑代姆半島（Musandam Peninsula）利馬（Lima）東北約11海里處發生，1艘油輪遭不明飛行物擊中，導致機艙受損，船舶失去操控能力。事件未造成人員傷亡，也未發生污染。

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阿曼外海接連有油輪遇襲。路透社

油輪受損 未釀傷亡

數小時後，另1艘航行於阿曼海塞卜東北約20海里處的油輪通報，聽見爆炸聲，船隻附近出現巨大水花及爆炸，但船體未受損，船員皆平安無事。

英國海事貿易行動辦公室呼籲，航經該海域的船舶應提高警戒，並通報任何可疑活動。

上述事件均在霍爾木茲海峽入口附近發生。伊朗早前表示，即將就霍爾木茲海峽的新航線與阿曼達成協議，開闢一條穿越海峽的新航線，但不代表重新開放霍爾木茲海峽；而就在不久前，美國總統特朗普才宣布，取消大規模打擊伊朗行動，為外交談判騰出空間。

