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歐盟人工智能法全面生效 AI生成內容須強制標示 違者面臨1.35億罰款

即時國際
更新時間：10:25 2026-08-03 HKT
發佈時間：10:25 2026-08-03 HKT

歐盟的人工智能（AI）法8月2日起全面生效，歐盟委員會的AI辦公室與各國當局，開始執行影響歐盟內外數百萬個AI應用的透明度規定，聊天機械人與互動式AI系統必須告知使用者，他們正在與AI而非真人對話。使用AI編輯或生成的影像、影片或音訊，即所謂的「深度偽造」（Deepfakes），亦必須清楚標示。而AI生成或竄改的內容，也必須帶有機器可讀的標記，以便更容易被偵測。

未能履行透明度義務的組織，將面臨最高1500萬歐羅（約1.35億港元），或全球年度營業額3%的罰款，以兩者中較高者為準，而且不包含延長的寬限期。在8月2日之前生成但在此之後發布的內容，仍必須符合標示要求。

使用AI編輯或生成的影像須強制標示。路透社
使用AI編輯或生成的影像須強制標示。路透社
AI生成內容須強制標示。路透社
AI生成內容須強制標示。路透社
歐盟人工智能法案周日起正式全面生效。路透社
歐盟人工智能法案周日起正式全面生效。路透社
歐盟新規強制「貼標籤」辨內容真假。路透社
歐盟新規強制「貼標籤」辨內容真假。路透社

AI生成還是真人 強制貼標籤

作為歐盟委員會下設的專門機構，人工智能辦公室今後將能夠對大型人工智能模型進行評估與核查，以確保其符合相關規定；這將要求供應商向該辦公室提供登入權限，在某些情況下甚至需在產品投放市場之前即予以配合。

歐盟各成員國的監管機構，將負責對規模較小的人工智能模型執行相關規則。

布魯塞爾的工作團隊將有權開展調查和檢查，若發現違規行為，可要求相關企業採取補救措施。在此框架下，歐盟委員會可對新模型的部署施加限制。

豁免藝術諷刺等作品

新法規定由AI全面生成或修改、涉及公眾利益的文字，以及深偽圖像、音訊及影片，必須貼上歐盟官方制定的水印或其他識別標籤，讓歐洲民眾能即時知道內容由AI創建並分辨真假，從而打擊欺詐及不實訊息傳播。藝術、創意、諷刺及虛構背景作品則可獲一定豁免。

從網絡零售商到旅遊業者、廣告代理商等歐洲企業，正爭相為聊天機械人、深偽技術及AI生成的行銷素材加上標籤，以符合歐盟推出的首批針對消費者的AI法規。

或令企業成本增 消費者困惑

零售游說集團Eurocommerce批評，「無差別標籤」會對企業構成不符比例的合規成本，同時令消費者感到困惑。

歐洲電腦與通訊產業協會（CCIA Europe）警告，新指引對「深偽」技術的定義過於廣泛，導致幾乎任何AI生成的內容都需要加上標籤，「如果每張圖片和內容都一視同仁地對待，那加標籤就一點意義也沒有了」。

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