摩洛哥建10億美元高速公路以特朗普命名 國王稱表達「深切感激」

摩洛哥國王穆罕默德六世表示，將一條跨越具爭議西撒哈拉地區、耗資10億美元興建的高速公路，以美國總統特朗普命名，以表達對特朗普「深切感激」之意。

特朗普首個總統任期 承認摩洛哥對西撒哈拉主權

據摩洛哥國營通訊社MAP報道，穆罕默德六世在7月2日致特朗普的信中表示，特朗普於2020年首個總統任期末段，代表美國承認摩洛哥對西撒哈拉的主權，這項決定將「永遠銘刻於摩洛哥人民的記憶中」，並為兩國雙邊關係注入前所未有的動力。

他在信中寫道：「為紀念這份友誼與和平，並作為我個人深切謝意的表達，我決定將王國其中一條最重要的高速公路，以你的名字命名。」

穆罕默德六世表示，特朗普於首個總統任期代表美國承認摩洛哥對西撒哈拉的主權，這項決定將「永遠銘刻於摩洛哥人民的記憶中」。路透社

摩洛哥興趣一條造價10億美元的公路，連接南部城市蒂茲尼特與西撒哈拉城市達赫拉，將命名為「特朗普公路」。路透社

這條全長1055公里的高速公路連接摩洛哥南部城市蒂茲尼特（Tiznit）與西撒哈拉城市達赫拉（Dakhla），將命名為「特朗普公路（Donald J. Trump Highway）」。

西撒哈拉資源豐富 聯合國列為非自治領土

西撒哈拉是一個資源豐富、面積約相當於英國的地區。自1975年西班牙撤出後，摩洛哥一直聲稱擁有該地區主權，但與獲阿爾及利亞支持的獨立運動「波利薩里奧陣線」（Polisario Front）長期存在爭議。聯合國目前仍將西撒哈拉列為非自治領土。

特朗普在首個總統任期最後階段，承認摩洛哥對西撒哈拉的主權，作為協議一部分，摩洛哥同意與以色列恢復外交關係。這項決定其後一直受到地區各方關注。