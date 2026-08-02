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俄羅斯姊弟芭堤雅失蹤 2犯認殺人埋屍自爆另殺一家三口

即時國際
更新時間：22:17 2026-08-02 HKT
發佈時間：22:17 2026-08-02 HKT

一對定居泰國芭堤雅的俄羅斯姊弟上周失蹤，警方循線抓獲兩名疑犯，並發現另一宗命案。涉嫌殺害俄羅斯姊弟的疑犯在春武里府（Chonburi）一處森林指出埋屍位置後，帶警方找到另外一家3口的屍體，警方正在追緝另案的2名疑犯。

遇害俄羅斯姊弟戴安娜·納齊莫娃（Diana Nazimova，22歲）和羅曼‧納齊莫夫（Roman Nazimov，17歲）2021年從俄羅斯到泰國定居，與母親定居芭堤雅，7月26日突然失蹤。

警方經調查後，上周五（31日）在沙繳府（Sa Kaeo）逮捕兩名前科犯，在一處龍眼園內拘捕43歲的塔納（Thana Kerdthong）及39歲的通猜（Thongchai Srinil）。兩人承認犯行，同日稍晚被帶到一片森林找出屍體。

姊弟被放入1米深的坑，屍體沒有被包裹或掩埋，只用乾草遮住，衣着完整。先被埋的弟弟頭腹各中一槍，疊在上方的姊姊則有被毆打的傷痕，初步檢查沒有受到性侵犯。

疑犯供稱假裝成警察攔截姊弟的電單車意圖搶車，過程中槍殺弟弟、將姊姊打死，於是埋屍。其中一名疑犯承認用同樣手法殺害了7月7日失蹤人的另外一家3口，當場帶警員找到埋在附近的屍體。警方相信另有兩名綽號「Ball 」及「Fluke」的疑犯涉案，目前仍在追緝。

泰國總理阿努廷痛批疑犯奪走5條人命，重創泰國國際形象，要求依法嚴懲，並中斷原訂行程，前往春武里府了解案情。

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