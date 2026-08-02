南韓周日錄得42.5℃破122年紀錄 梁山市連續5天高溫逾40℃

南韓東南部城市梁山市周日下午錄得氣溫高達42.5°C，是該國自1904年開始現代氣象觀測至今，122年來的最高溫紀錄。南韓政府緊急將災難應變層級升至第2階段。

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梁山市是今次持續熱浪的中心，周日已是連續第5天氣溫超過40℃，當地周日下午1時26分更錄得42.5°C，是首次破42℃。此前的歷史最高溫是2018年8月1日，在江原道洪川郡錄得41℃。

南韓大部分地區發出高溫警告，多個城市氣溫升至接近40℃。超過20個地區發出今年新設的緊急熱浪警報，代表當天體感溫度達38℃或實際氣溫達39℃。

氣象廳數據顯示，1970年代每年平均熱浪日數只有8天，但過去5年已增加逾一倍，達到19天。

氣象廳警告，由於熱穹頂滯留且熱量持續累積，未來數日高溫仍有可能繼續向上挑戰新高。南韓公共衛生部門提醒民眾戶外活動務必補充水分並做好防曬，避開中午與午後的高溫時段，防範熱衰竭與中暑風險。