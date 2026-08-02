意大利那不勒斯4.1級地震 26人傷300人撤離 居民露宿街頭避險

意大利南部那不勒斯（Naples）附近周五（1日）發生黎克特制4.7級地震，造成至少26人受傷，約300人要疏散。今次地震是當地40年來最強的一次，亦令區內電力中斷、公共交通受阻，部分碼頭及建築物受損。

地震於當地晚上7時46分發生，震央位於坎皮佛萊格雷（Campi Flegrei）地區，屬歐洲最大火山口所在位置。地震亦引發山崩及部分懸崖崩塌，區內多幢無人居住的建築物受損，另有一個碼頭部分損毀。

當地官員表示，至少5名傷者被送往醫院治理。鄰近震央的波佐利（Pozzuoli）有約300名居民在地震後撤離家園，部分人因擔心建築物受損或倒塌，整晚留在街上過夜。

意大利民防部長穆穆塞米（Nello Musumeci）呼籲民眾保持警惕，並警告當地火山活動尚未結束。意大利國家地球物理及火山研究所表示，今次地震屬持續中的「地震群」一部分，震源深度約3公里，震感亦傳至那不勒斯、伊斯基亞島（Ischia），甚至索倫托半島（Sorrento peninsula）。

地震過後，當地再錄得約60次餘震，其中一場黎克特制3.1級餘震於翌日清晨5時47分發生，那不勒斯及波佐利等地居民都有感。

救援人員表示，波佐利受災最嚴重，一幢建築物部分倒塌，碎石壓毀停泊在附近的汽車，但未有造成傷亡。當局目前已將9幢建築物列為不安全，正繼續進行結構檢查。

有居民表示，地震發生時非常恐慌，不少人急忙逃出家門，帶同年幼子女在街上等候支援，但至今仍未獲明確指示。救援人員亦表示，曾接報有升降機被困，以及為拿坡里阿格納諾（Agnano）地區供電的高壓電塔部分倒塌，影響約10萬戶供電。

港務當局表示，波佐利碼頭已無法使用，往返附近島嶼的渡輪及水翼船服務亦已暫停。鐵路方面，高速列車服務延誤最長達6小時，部分班次要改道行駛。