15歲幫派少年「亂槍滅口」殺錯人 法官重判100年

美國印第安納州幫派份子企圖暗殺一宗凶殺案的證人，卻在混亂中「殺錯人」，1名無辜女子慘死、2人受傷。其中一名涉案15歲少年（案發時14歲），本周被法官重判100年有期徒刑。

綜合美媒報道，兩名少年涉及2025年2月2日，在印第安納波里斯郊區安德森市「桑尼雷伊夜店」（Sonny Ray's nightclub）外爆發的槍戰。當時「米奇眼鏡蛇國度」（Mickey Cobra Nation）黑幫成員想暗殺2023年另一場武裝搶劫未遂案的證人，卻錯殺不是目標的26歲女子斯溫（Dayla Swain），並造成1名女子中彈受傷、另1名女子被逃離現場的車輛撞傷。

死者斯溫（Dayla Swain）。 @doncameroncox / IG

涉案15歲少年拉里（Jo'Majze Larry）與19歲的薩繆爾斯（Rashawn Samuels）共同受審，6月30日被陪審團裁定謀殺、殺人未遂以及共謀殺人等罪成，兩人也坦承參與犯罪組織的加重指控。

麥迪遜縣巡迴法院法官哈佩（David Happe）29日宣判，拉里因謀殺斯溫獲刑50年、因參加幫派另判50年，總計100年有期徒刑。

19歲的薩繆爾斯（Rashawn Samuels）獲刑125年。 Madison County District Attorney`s Office

同案其他被告包括19歲的薩繆爾斯（Rashawn Samuels），獲刑125年；另一名19歲共犯克雷弗（Kyree Craver）今年較早前被判90年。還有一名被告預計於今年稍後受審。

雖然拉里被判刑100年，但檢方指出，由於他犯案當時未滿18歲，根據印第安納州法律，實際上只要服刑滿20年，無需經過檢察官同意即可提出刑期審查。