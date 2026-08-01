NBC主播母遭綁架近半年下落未明 警公布勒索電郵尋綁匪

美國全國廣播公司（NBC）節目《今天》（Today）知名主持人格思里（Savannah Guthrie）高齡84歲的母親南希（Nancy Guthrie）失蹤屆滿半年，調查進展有限。皮馬縣警方公開匪徒最初的勒索信，指行文有一些獨特的語言特徵，希望大眾能協助認出涉案疑犯。

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這兩封勒索電郵寄到亞利桑那州電視台KOLD新聞部，標題是「新聞線索」，分別於2月2日和2月6日寄出。

2月2日的信中寫道：「你好，薩凡納，我們綁架了你的母親南希。」信中還補充說，格思里家族的大家長「雖然安全，但很害怕。她將被扣押以索要贖金，一旦收到贖金，她將被安全釋放。」

匪徒還聲稱「我們將扣押她最多7天。您需要在5號星期四下午5點前發送價值400萬美元的比特幣。如果沒收到付款，贖金將增加到600萬美元，需要在9號星期一下午5點前支付。」

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而在2月6日的信中，匪徒寫道：「我們當時並沒意識到她的身體狀況有多嚴重。我們絕無傷害她的意圖，這絕非我們的本意。她被帶走後不久便離世了。我們認為這是與心臟有關的問題。」

「她現在已安葬於大自然之中。無論你們當時做什麼，都無法改變這個結果。我們希望你們全家能明白這一點，並願你們都能找到內心的平靜。我們由衷地感到抱歉。」

調查人員指出，這些電郵展現出獨特的用詞模式，並能讓人窺見撰寫者的思維和心理狀態。熟悉撰寫者的人可能會認出這些模式。

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當局相信南西是在圖森（Tucson）市郊的家中被強行帶走，警方在門廊發現她的血迹，由於她患有高血壓及心臟問題且裝有起搏器，需每日服藥，但藥物留在家中，其失蹤令家屬非常憂心。

格斯里曾公開表示願付贖金，懇求綁匪放人，但後續沒有公開資料顯示有沒有確實支付。聯邦調查局（FBI）曾公布其家門前拍到的蒙面男子身影，當局也曾拘捕一人，但發現是擺烏龍，在問話後已放人。