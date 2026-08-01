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美4名少年自殺亡 家屬控Meta、TikTok、Snapchat及YouTube奪命

即時國際
更新時間：11:40 2026-08-01 HKT
發佈時間：11:40 2026-08-01 HKT

美國4名自殺身亡青少年的家屬入稟特拉華州高等法院，控告Meta、TikTok、Snapchat及YouTube等社交媒體平台，長期對青少年造成「日益嚴重的傷害」，最終導致慘劇發生。

這是針對社交媒體平台具成癮性與危險性的最新一宗訴訟，由社交媒體受害者法律中心（Social Media Victims Law Center）代表來自德州、北卡羅來納州、明尼蘇達州及田納西州的4個家庭提出，他們的子女在2024年7月至2025年9月期間相續自殺，離世時年齡分別13歲、14歲、17歲和18歲。

社交媒體平台被指長期對青少年造成「日益嚴重的傷害」。路透社
社交媒體平台被指長期對青少年造成「日益嚴重的傷害」。路透社
這是針對社交媒體平台具成癮性與危險性的最新一宗訴訟。美聯社
這是針對社交媒體平台具成癮性與危險性的最新一宗訴訟。美聯社
Meta、TikTok、Snapchat及YouTube在美國面對多宗訴訟。美聯社
Meta、TikTok、Snapchat及YouTube在美國面對多宗訴訟。美聯社

指令年輕人上癮 出現自殺傾向

訴訟指控社交媒體公司明知自己正在傷害年輕用戶，指出4名青少年在長期使用社交平台後，均經歷對社交媒體上癮、嚴重睡眠不足、抑鬱、焦慮及自殺傾向等傷害。創辦律師伯格曼（Matthew Bergman）指出，在類似訴訟提出許久之後，這些平台依然對兒童健康與安全構成威脅。

YouTube母公司Google發言人回應表示，為青少年提供更安全健康的體驗一直是公司核心工作，已與心理健康專家合作建構符合年齡的體驗及家長控制功能，並對受害家庭致以深切慰問。Meta、TikTok與Snap則暫時未有評論。

在美國面臨多宗訴訟

Meta、YouTube、TikTok和Snapchat正面臨多宗州和聯邦針對未成年人傷害的訴訟。其中Meta本周在田納西州受審，被指故意設計平台讓年輕人上癮，尤其是Instagram，且未有發出危險警告。而在8月，Meta將在加州奧克蘭的聯邦法院出庭，面對公司被指設計成癮功能，違反聯邦法律，未經家長同意收集13歲以下兒童資料，以及助長青少年心理健康危機的指控。

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