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智能叛變？︱Anthropic旗下AI模型測試失控 擅入三公司系統

即時國際
更新時間：13:56 2026-07-31 HKT
發佈時間：13:56 2026-07-31 HKT

人工智能（AI）研發公司Anthropic周四（30日）發文承認，旗下AI模型在隔離測試過程中，未經授權進入三間外部機構的系統。

相關新聞：AI失控︱OpenAI旗下AI代理自行入侵初創公司 專家：網絡安全響警鐘

據法新社報道，Anthropic在分析逾14.1萬次測試結果後，發現旗下三款Claude模型，包括Claude Opus 4.7、Claude Mythos 5及一個內部研究模型，曾利用弱密碼及未設身份驗證的端點，成功進入三間外部機構系統。

與合作夥伴發生誤解所致

Anthropic表示，入侵活動發生最早發生在4月，當時Claude被要求執行在模擬網絡中尋找隱藏資訊的「奪旗」任務，相信事故原因為與測試合作夥伴Irregular溝通出現誤解，致使模型在測試期間連接至互聯網。

Anthropic續指，公司23日開始審查評估紀錄，並在發現旗下模型有疑似入侵行為證據的當天，立即暫停所有網路安全評估，並於27日通知三間受影響的機構，其中兩間公司未有發覺系統遭駭。

相關新聞：OpenAI等科企逾千員工聯署 促美政府控制AI發展速度

今次是繼OpenAI旗下模型發生多宗自行入侵事件後，再有大型AI企業發生模型突破隔離測試環境事故。據悉，Anthropic與OpenAI於今年先後推出AI模型「Mythos」與「Sol」，事件引發業界對AI代理（AI Agents）系統的安全憂慮，更促使日前超過千名員工發起聯署，要求美國政府放慢AI發展步伐。
 

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