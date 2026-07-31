巴基斯坦西南部煤礦爆炸 至少34人死亡8人被困
更新時間：13:22 2026-07-31 HKT
發佈時間：13:22 2026-07-31 HKT
發佈時間：13:22 2026-07-31 HKT
巴基斯坦西南部俾路支省一座煤礦周四（30日）發生爆炸，造成至少34名礦工死亡，另有8名礦工被困井下。
當地礦業監察官員表示，事故在俾路支省首府奎達郊區發生，現場為一處私人煤礦，爆炸由甲烷氣體積聚引起。目前搜救行動仍在繼續，預計死亡人數會進一步上升。
料死亡人數進一步上升
俾路支省採礦業總督察巴洛奇表示，2座相鄰礦井因嚴重甲烷氣體爆炸受損。另一官員說，救援人員正在地下約1219米深處展開搜救，希望能發現倖存者，但救援前景不容樂觀。
該煤礦礦主表示，事發時有42名工人在礦井內工作，所有被困人員均為開伯爾－普什圖省香拉地區居民。
救援困難 前景不容樂觀
俾路支省礦業部長諾舍瓦尼說，救援隊正在極其困難的條件下開展工作。當地政府將徹查爆炸原因，並審查礦山安全措施。
俾路支省礦產資源豐富，但煤礦安全事故時有發生，通常是安全措施不足和工作條件惡劣造成。今年4月和6月，該省曾發生多宗煤礦事故，造成數人死亡。
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