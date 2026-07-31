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伊朗局勢︱美軍聲稱已「重擊」伊朗 停埃及商船遭無人機攻擊

即時國際
更新時間：09:50 2026-07-31 HKT
發佈時間：09:50 2026-07-31 HKT

美國軍方昨日（30日）清晨稱，已完成對伊朗的「一波重擊」，以報復前一天伊朗對約旦境內美軍基地的導彈攻擊。埃及港口則有兩艘天然氣船因遭無人機攻擊起火，顯示中東戰事呈現擴大跡象。

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伊聲稱炸毀3架F-35

美軍中央司令部周四（30日）清晨在社交媒體發文說，過去兩個小時，美軍擊中數十個伊朗革命衛隊目標，包括軍事指揮中心、導彈和無人機設施，以及沿岸監控與防禦據點。伊朗媒體報道，美軍當天凌晨襲擊了包括南部格什姆島、基什島在內的霍爾木茲甘省部分地區，格什姆島有1家3口罹難。另外，約旦軍方同日說，攔截了5枚來自伊朗的導彈。伊朗革命衛隊其後聲稱，周四上午發射彈道導彈，再次襲擊約旦境內的美軍基地，摧毀3架F-35戰機，並使另外3架F-35戰機嚴重受損。

美方周二（28日）曾說，伊朗當天對駐中東美軍發動突襲，美軍攔截所有來襲導彈。美軍發動最新一輪打擊前，美國與沙特阿拉伯聯手空襲鄰國伊拉克獲伊朗支持的民兵組織。

埃及也首次遭遇攻擊。英國海事安全公司Ambrey周三（29日）說，埃及地中海沿岸的達米埃塔港有兩艘天然氣船因遭無人機攻擊起火。遇襲的是一艘美資浮式儲存設施與一艘希臘擁有的油輪，目前未傳出有人受傷。特朗普周三下午在白宮告訴媒體，他已聽取有關埃及港口爆炸事件的簡報，暗示伊朗應對此負責，說這宗事件「只是老把戲」。埃及是美國親密盟友兼區域調解方。

在經歷數日的相對平靜後，多條戰線的戰火復燃，使得重返全面戰爭的風險升高。

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