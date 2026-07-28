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AI仿聲 | 日本擬立法保障「聲音」 AI「盜聲」屬侵權

即時國際
更新時間：14:33 2026-07-28 HKT
發佈時間：14:33 2026-07-28 HKT

近年AI語音合成技術快速普及，日本的政治人物、藝人及聲優都成為深度偽造的主要受害對象。日本法務省專家檢討會周一（27日）通過報告書草案，首度明確指出，個人聲音與姓名、肖像同屬人格象徵，應受到法律保護，未經授權利用AI重製他人聲音，除可能侵害人格權外，若具有商業用途，也可能構成「公開形象權」侵權，預料將成為日本規範生成式AI的重要法律依據。

因應生成式AI快速發展

法務省今年4月成立由知識產權法及民法學者組成的專家檢討會，因應生成式AI快速發展衍生的侵權問題。檢討會周一大致通過報告書草案，預計8月上旬正式公布。

近年AI語音合成技術快速普及。路透社
近年AI語音合成技術快速普及。路透社
隨著生成式AI日益普及，未經授權複製個人聲音及肖像的案例勢必增加。路透社
隨著生成式AI日益普及，未經授權複製個人聲音及肖像的案例勢必增加。路透社

報告書指出，雖然日本現行法律沒有明文規定「聲音權」，法院也尚未累積相關判例，但聲音與姓名、容貌同樣具有辨識個人身分及人格的功能，因此應適用最高法院2012年有關人格權及公開形象權的判例法理，確認個人享有「不被任意利用的權利」。

視侵害公開形象權

報告書並首次列舉AI侵權案例，例如利用生成式AI製作極為接近知名聲優所配音動畫角色的歌唱音源，並透過社交平台發布牟利，在符合一定條件下，即可能侵害公開形象權。

法務省表示，隨著生成式AI日益普及，未經授權複製個人聲音及肖像的案例勢必增加，報告書公布後，將作為法院審理相關案件及未來修法的重要參考，也希望能對AI濫用造成的侵權行為發揮一定的阻嚇效果。

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