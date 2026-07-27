歐洲最高峰 | 攀登俄厄爾布魯士峰遇險 波斯尼亞5登山客喪命

5名來自波斯尼亞的登山客在歐洲最高峰、位於俄羅斯的厄爾布魯士峰（Mount Elbrus）遇難。厄爾布魯士峰海拔5462米，是歐洲第一高峰、世界七大洲最高峰之一，也是一座被嚴寒冰雪覆蓋的休眠火山。

這5人與另外2名來自波斯尼亞-黑塞哥维那的登山者，於上周五開始攀山，翌日由於山上天氣迅速惡化，整支隊伍不幸偏離了原本的登山路線受困。隨後，其中一名登山客成功下山並向當局求救。

厄爾布魯士峰被嚴寒冰雪覆蓋。法新社

厄爾布魯士峰是歐洲第一高峰。法新社

厄爾布魯士峰也是一座休眠火山。法新社

遇惡劣天氣偏離路線

該名登山客透露，隊伍中有2名成員在海拔5100米處身體不適，隨後不幸身亡。搜救人員接獲通報後立即展開搜救，隨後尋獲了另一名倖存的登山客，以及另外3名已無生命跡象的登山客遺體。

俄羅斯當局確認，救援人員發現2名遇難者的遺體，其餘3人的遺體也已尋獲，但受到天氣惡劣影響只能暫緩轉移，至於2名生還者已送往醫院治療。

包括一對夫婦及女醫生

事發後，5名遇難者所屬的登山協會發表聲明證實相關消息。據報他們來自中部城鎮澤尼察，包括1對夫婦、1名女醫生，至於其他人員的身分尚未說明。

波黑聯邦總理尼克希奇發文慰問遇難者家屬，並宣布27日為波黑聯邦全國哀悼日。

另有報道援引專業人士的分析，今次登山事故是由於天氣狀況突然惡化、登山隊未及時放棄攀登導致。