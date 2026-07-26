日本參議院通過籌設副首都 在野黨質疑法案為大阪量身打造

為防範東京發生大地震等重大天災時國家中樞陷於癱瘓，日本在設立「備用首都」的立法上取得突破。日本參議院於周五（24日）晚召開的延長會議中，以123票贊成、121票反對，僅2票之差驚險通過由執政自民黨及盟友「日本維新會」共同提出的「副首都構想」關聯法案。然而，此法案在國會審議期間引發強烈爭議，在野黨派質疑法案根本是為維新會的根據地——大阪「量身打造」的政治分贓。

野黨狠批審議過程草率

日本人口與經濟活動長期「一極集中」於東京首都圈。高市早苗政府為確保該法案能於2026年內順利通過，特意將原定17日閉會的國會會期延長8天，最終在參議院全體會議上以極微弱優勢過關。

大阪商業園區。新華社

根據通過的法案，政府可指定位於東京都以外、且與東京同時受災風險較低的都道府縣為「副首都」，以在面臨大規模災害時，接手維持國家立法、行政職能及經濟重心的運作。副首都的申請條件包括必須設有中央政府的地方機關、擁有一定的人口與經濟規模，以及完善的地方行政體制，獲指定後可望享有特定法規鬆綁及稅制優惠。

然而，在野黨猛烈批評審議過程草率，質疑政府在尚未敲定副首都的具體功能、行政體制及建設經費前便強行立法，斥其為「粗製濫造、漏洞百出」。

相關新聞：逾6000人東京池袋站外集會 抗議日本政府鬆綁武器出口

「大阪都」借屍還魂？

在野黨派更一針見血地指出，副首都法案實為執政聯盟中「日本維新會」牟取私利的策略。外界質疑，維新會企圖以「副首都」為跳板，重新推動在2015年及2020年兩度公投失敗、尋求廢除大阪市並重組為特別區的「大阪都構想」。

此外，專家亦質疑大阪是否滿足「受災可能性較東京低」的免災安全條件。一旦發生預測中的「南海海槽大地震」，東京與大阪極可能同時遭到毀滅性打擊，設立副首都恐成無稽之談。

目前，除呼聲最高的大阪府外，愛知縣、福岡縣、宮城縣及北海道等地方知事亦已表態有意申辦，預料日本各大城市的「副首都爭奪戰」將愈趨白熱化。政府計劃最快於今年秋季透過內閣會議決定具體要求，隨後由首相正式作指定。