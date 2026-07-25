美國麻疹病例創35年新高 絕大多數未打疫苗 清零地位恐不保

美國疾病控制及預防中心周五（24日）公布的數據顯示，美國今年以來麻疹確診病例達2318宗，已超過2025年全年的2289宗，創下35年新高。當中絕大多數病例未接種麻疹疫苗，或疫苗接種情況不明。

根據美國疾控中心發表的報告，今年美國麻疹確診病例住院率為7%，住院人群中有10%為5歲以下兒童，其中以南卡羅來納州、猶他州及亞利桑那州爆發的大規模疫情最為嚴重，其他多個州份亦出現零星群聚感染。

麻疹住院人群中有10%為5歲以下兒童。路透社

美國絕大多數病例都未打疫苗。路透社

根據美國疾控中心發表的報告，今年美國麻疹確診病例住院率為7%。路透社

極可能今年失清零地位

國際衛生官員預計於11月開會，評估美國是否將失去「無麻疹國家」的認證地位。

波士頓兒童醫院與哈佛醫學院研究團隊在醫學期刊《刺針》（The Lancet）發表的論文更直言：「鑑於目前的流行病學背景，美國極有可能在2026年失去麻疹清零地位。」清零地位的定義是，在可靠監測系統下，特定地區超過12個月沒有地方性病毒傳播。然而，目前多數病例為州內本地感染，顯示病毒已能在社區持續傳播。

2000年曾宣布根除麻疹

美國於2000年宣布消除麻疹，但2025年至今病例數已經超過2000年至2024年這25年間的病例總和。

公共衛生專家認為，這種情況並不令人意外，美國近年來疫苗接種率持續下降，部分接種率較低的地區將成為麻疹疫情持續爆發和擴散的高風險區域。

兒科學會：危機本可避免

美國兒科學會會長拉辛說：「我們正目睹一場本可避免的危機，卻對兒童造成不成比例的傷害，我們不該接受這成為我們的新常態。」

猶他州流行病學家諾蘭指出，數學模型與基因分析顯示，猶他州與亞利桑那州邊境爆發的大規模疫情，實際規模可能是當前已知病例的3至4倍。而在南卡羅來納州，累計997例個案同樣被認為存在嚴重漏報。

麻疹是一種由麻疹病毒引起的急性出疹性呼吸道傳染病，主要經呼吸道飛沫和氣溶膠傳播。感染者在接觸病毒後一到兩周內會出現高燒、咳嗽、流鼻涕、眼睛發紅、流淚、皮疹等症狀，病情嚴重時可引發肺炎等並發症甚至致人死亡。