遊日注意︱日清首款冷水杯麵浸5分鐘食得 暫無海外計劃想試需赴當地

在酷暑難耐與全球暖化的背景下，深受港人喜愛的日清食品本周推出首款以冷水沖泡的創新冷食杯麵。這項創新據報道源於長達5年的秘密研發，官方亦特別提醒消費者，該產品只能用冷水沖泡，切勿使用沸水。不過，公司表示暫時沒有計劃將產品推廣至海外，大家想品嚐只能親赴當地購買。

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切勿用沸水沖泡

1971年以「合味道」杯麵打響全球首個杯麵品牌的日清，歷經5年研發，成功運用「冷水復水」（cold rehydrate）專利技術研發出冷水泡麵。

日清表示，此方法不用沸水，建議使用在冰箱中充分冷卻至介乎攝氏5至10度的水來沖泡，便可讓硬身的麵條恢復到日常杯麵的彈牙口感。然而，日清指這種方法的一個缺點是需要多一點耐心：麵條需要5分鐘才能達到最佳泡發狀態，而不是傳統的3分鐘。日清還提醒消費者，切勿加入熱水進麵中。日媒稱那是因為杯體一旦過熱恐發生危險。

這款冷泡杯麵有「辣泡菜」和「雞肉鹽檸檬」兩種口味。但新款冷麵售價比普通的沸水泡麵要貴約37日圓（1.7港元）。

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日清的產品銷往全球100多個國家；然而，這間公司表示，暫無計劃在日本以外地區銷售這款冷泡杯麵。

隨着高溫熱浪越演越烈，包括日本在內的許多國家，紛紛開發了價廉的降溫好物。資料顯示，2021年至2025年間，日本因中暑入院的人數大增逾倍。

