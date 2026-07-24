Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

遊日注意︱日清首款冷水杯麵浸5分鐘食得 暫無海外計劃想試需赴當地

即時國際
更新時間：09:28 2026-07-24 HKT
發佈時間：09:28 2026-07-24 HKT

在酷暑難耐與全球暖化的背景下，深受港人喜愛的日清食品本周推出首款以冷水沖泡的創新冷食杯麵。這項創新據報道源於長達5年的秘密研發，官方亦特別提醒消費者，該產品只能用冷水沖泡，切勿使用沸水。不過，公司表示暫時沒有計劃將產品推廣至海外，大家想品嚐只能親赴當地購買。

相關新聞：遊日注意｜日本「災害級高溫」熱死4人 東京路面逼近50度 廠商推出「人體雪櫃」降溫

切勿用沸水沖泡

1971年以「合味道」杯麵打響全球首個杯麵品牌的日清，歷經5年研發，成功運用「冷水復水」（cold rehydrate）專利技術研發出冷水泡麵。

日清表示，此方法不用沸水，建議使用在冰箱中充分冷卻至介乎攝氏5至10度的水來沖泡，便可讓硬身的麵條恢復到日常杯麵的彈牙口感。然而，日清指這種方法的一個缺點是需要多一點耐心：麵條需要5分鐘才能達到最佳泡發狀態，而不是傳統的3分鐘。日清還提醒消費者，切勿加入熱水進麵中。日媒稱那是因為杯體一旦過熱恐發生危險。

這款冷泡杯麵有「辣泡菜」和「雞肉鹽檸檬」兩種口味。但新款冷麵售價比普通的沸水泡麵要貴約37日圓（1.7港元）。

相關新聞：Tokyo Cool Biz︱東京上班族穿短褲惹「腿毛騷擾」爭議 男士為尊重禮儀脫腳毛

日清的產品銷往全球100多個國家；然而，這間公司表示，暫無計劃在日本以外地區銷售這款冷泡杯麵。

隨着高溫熱浪越演越烈，包括日本在內的許多國家，紛紛開發了價廉的降溫好物。資料顯示，2021年至2025年間，日本因中暑入院的人數大增逾倍。
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
獨家丨謝賢「頭七」骨灰待安置 晚年獲孝順仔霆鋒月租10萬半山豪宅 與前妻狄波拉為鄰
獨家丨謝賢「頭七」骨灰待安置 晚年獲孝順仔霆鋒月租10萬半山豪宅 與前妻狄波拉為鄰
影視圈
9小時前
迪拜飛上海航班備降杭州，373乘客困艙12小時，多人中暑暈倒。
阿聯酋航空｜迪拜飛上海航班備降杭州 373乘客困艙12小時多人中暑暈倒
即時中國
16小時前
謝賢離世｜網傳四哥病因及遺產分配  謝霆鋒發嚴正聲明促停止造謠：保留追究權利絕不姑息
謝賢離世｜網傳四哥病因及遺產分配  謝霆鋒發嚴正聲明促停止造謠：保留追究權利絕不姑息
影視圈
13小時前
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯門「二派」粉嶺屋邨都照要 網民列3大優點：中頭獎唔要就笨
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯門「二派」粉嶺屋邨都照要 網民列3大優點：中頭獎唔要就笨
生活百科
18小時前
漢寶酒樓疑全線結業！昔日「龍蝦大王」坐擁18分店 土瓜灣最後一間去年停業裝修變執笠
漢寶酒樓疑全線結業！昔日「龍蝦大王」坐擁18分店 土瓜灣最後一間去年停業裝修變執笠
飲食
16小時前
2026馬年香港娛樂圈頻傳噩耗 堪輿學家唐碧霞拆解原因 「九紫離火」時代氣場大洗牌
2026馬年香港娛樂圈頻傳噩耗 堪輿學家唐碧霞拆解原因 「九紫離火」時代氣場大洗牌
影視圈
11小時前
楊明一原因再跪地求婚莊思明 廣州甜蜜放閃畫面曝光 準新郎大馬開燒味舖養家
楊明一原因再跪地求婚莊思明 廣州甜蜜放閃畫面曝光 準新郎大馬開燒味舖養家
影視圈
12小時前
世界盃決賽充滿爭議話題。
世界盃2026︱逾8萬阿根廷球迷簽名求重賽 惟近2900萬人聯署籲禁阿國日後參賽
即時國際
16小時前
任達華女兒任晴佳一級榮譽畢業 低胸晚裝展超模氣場 父母赴英見證囡囡戴四方帽
任達華女兒任晴佳一級榮譽畢業 低胸晚裝展超模氣場 父母赴英見證囡囡戴四方帽
影視圈
14小時前
熱帶氣旋紅霞︱周日揭陽市附近登陸 八號波機會有幾大？拆解風暴變「東登」關鍵 移動速度有影響
熱帶氣旋紅霞︱周日揭陽市附近登陸 八號波機會有幾大？拆解風暴變「東登」關鍵 移動速度有影響
社會
20小時前