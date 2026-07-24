美伊戰爭 | 美對伊發動第13輪空襲 特朗普：將用伊朗資金賠償受損船隻

美軍周四（23日）傍晚針對伊朗軍事目標發動新一輪打擊，這是美軍連續第13晚對伊朗發動空襲。總統特朗普同時宣布，美國將用其控制的伊朗資金賠償因伊方襲擊受損的船隻和貨物。

美軍中央司令部在社交平台X發消息說，美軍於美東時間周四傍晚6時45分（香港時間周五早上6時45分），開始對伊朗軍事目標發動新一輪攻擊，今次行動旨在追究伊朗的責任，並削弱伊朗革命衛隊對商業航運構成的威脅。

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美軍持續轟炸伊朗目標。路透社

美軍空襲伊朗一處目標後，該處冒出大量黑煙。路透社

特朗普宣布，將用伊朗資金賠償受損船隻和貨物。美聯社

也門胡塞武裝組織表示，他們在紅海攻擊了2艘沙特阿拉伯油輪。路透社

伊朗：擊落1枚美軍「戰斧」巡航導彈

中央司令部稱，自9天前恢復對伊朗海上封鎖以來，美軍已迫使12艘商船改變航向，並使一艘船隻喪失航行能力，以阻止這些船隻進出伊朗港口和沿海地區。

伊朗軍方消息說，一枚美軍「戰斧」巡航導彈周四在伊朗東南克爾曼省卡赫努季地區上空被防空系統攔截。

伊媒稱，伊朗南部霍爾木茲甘省格什姆島附近傳出2次爆炸聲。當地居民說，拉臘克島、亨加姆島以南地區，即霍爾木茲海峽一帶也多次響起爆炸聲。

也門叛軍襲沙特2油輪

較早前，伊朗支持的也門胡塞武裝組織表示，他們在紅海攻擊了2艘沙特阿拉伯油輪，分別是Encelia號和Layla號，沒有傷亡報告。

特朗普同日則在Truth Social發文說：「自即刻起針對船舶、貨物或相關事物造成的任何及所有損害，將由美國持有並控制的伊朗資金予以賠償。」他還說，儘管此類賠償金額可能巨大，但這仍是「公平合理」的做法。

聯合國秘書長古特雷斯警告，中東地區正被「拉入一個日益擴大的對抗循環」，一場危機滋養另一場危機，每一次升級都引發下一波，而外交是唯一的前進之路。他呼籲加強巴基斯坦調停結束戰爭的努力。