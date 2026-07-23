遊日注意｜日本「災害級高溫」熱死4人 東京路面逼近50度 廠商推出「人體雪櫃」消暑

日本遭受「災害級」熱浪侵襲，東海及關東多地連續兩日錄得攝氏40度或以上極端高溫，其中三重縣桑名市周三（22日）錄得40.6度，不但創下日本今年最高氣溫，亦刷新當地自1979年設置觀測站以來紀錄。高溫已造成至少4人懷疑中暑死亡，包括有長者體溫超過42度不治；東京都連續兩日有逾百人中暑送院。當局呼籲民眾及旅客減少正午時段戶外活動，適時補充水分及鹽分。

三重桑名錄40.6℃創當地新高 東京兩日逾300人中暑送院

日本氣象廳表示，受強烈太平洋高氣壓籠罩，加上焚風效應及地面熱力持續累積影響，日本列島多處氣溫急升。桑名市於當地時間周三下午2時24分錄得40.6度，超越當地去年錄得的40.5度舊紀錄。靜岡縣濱松市佐久間及岐阜縣美濃市同日亦錄得40.1度，多治見市則達40度。

全國914個氣象觀測站中，約298個錄得35度或以上，佔總數逾三成。京都市最高氣溫達38.8度，東京都中心錄得36.1度，連續第三日達到35度或以上的「猛暑日」標準。東京街頭在猛烈陽光照射下，部分路面表面溫度更逼近50度，長時間步行或排隊均可能增加中暑風險。

日本今年4月才正式把每日最高氣溫達40度或以上的日子命名為「酷暑日」，以加強社會對極端高溫的警覺。氣象廳指出，周二岐阜縣郡上市八幡、多治見市及愛知縣豐田市率先突破40度，成為新名稱啟用後首次錄得「酷暑日」。

「酷暑日」新稱首度啟用 愛知縣等率先上榜

熱浪亦接連釀成人命傷亡。日本傳媒報道，周二全國至少有4人懷疑因中暑死亡，包括有長者倒斃家中，現場沒有開動冷氣；其中一名84歲長者被發現時體溫超過42度，送院後不治。東京都同日下午3時前，共有128名年齡介乎3歲至103歲的男女懷疑中暑送院，創相關統計制度實施以來新高。

情況至周三進一步惡化。東京消防廳表示，截至下午3時，市內共有176名年齡介乎1歲至97歲的男女懷疑中暑送院，連續第二日刷新同一時段紀錄，其中一名90多歲男子情況危殆，另有3名長者情況嚴重。埼玉縣同日亦有178人中暑送院，當中12人重症。

災害級高溫 三項因素疊加造成

有氣象專家分析，今次高溫主要由三項因素疊加造成。首先是太平洋高氣壓持續覆蓋日本，強烈日照令地面快速升溫；其次是偏西及西北風越過山脈後形成乾燥而高溫的焚風，令東海內陸地區氣溫進一步上升；連日酷熱亦使地面積存大量熱力，晚上及清晨氣溫未能明顯下降，翌日更容易再度升溫。

日本政府已在全國42個都府縣發布中暑警戒，提醒民眾避免不必要外出，特別是上午11時至下午3時的高溫時段。戶外活動人士應每隔一段時間到陰涼或有冷氣地方休息，即使沒有口渴亦要定時喝水，流汗較多時則要補充鹽分及電解質。長者、幼童、長期病患者及未適應炎熱天氣的旅客尤其需要提高警覺。

130企業購「人體雪櫃」 讓員工休息降溫

面對極端酷熱，日本企業亦推出各式降溫設備。其中一款被稱為「人體雪櫃」的「ど冷えもんBOX」，外形如一座大型自動售賣機或冷凍櫃，使用者可進入箱內，透過冷風迅速降低體表溫度，主要供建築地盤、工廠、戶外活動會場及高溫廚房的員工休息降溫。

該設備由自動售賣機技術改裝而成，可移動至戶外工作場所，接駁電源後便能運作。今年4月推出後，已有約130家企業採用，作為預防員工中暑的休息設施。廠商形容，它並非讓人長時間逗留的真正雪櫃，而是一個供工人在短時間內迅速降溫的「冷卻空間」。

日本有紀錄以來最高氣溫為41.8度，於2025年8月5日在群馬縣伊勢崎市錄得。氣象部門預料，周四（23日）酷熱仍會持續，東京及橫濱可能升至37度，名古屋、岐阜及京都更可能逼近40度；至本周末降雨增加後，部分地區高溫才有望稍為緩和。