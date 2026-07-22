美國財長稱將審查中國AI模型 揚言制裁涉嫌侵權企業

中美科技與人工智能（AI）領域的角力愈演愈烈，美國政府正醞釀新一輪針對中國AI企業的打壓！美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於當地時間周二（21日）高調宣稱，美方將對來自中國的開源AI模型展開「地毯式」審查，以確認其是否存在所謂的「竊取美國知識產權」行為。他更污衊中國AI模型為「假冒商品」，揚言一旦發現侵權「痕跡」，美國有能力且將在未來數周內實施嚴厲制裁。

調查「水印」痕跡

美方是次高調表態，與中國AI初創企業「月之暗面」近期發布的先進開源模型「Kimi K3」有直接關係。該模型的超強性能與極低成本，引發華爾街對矽谷巨頭在AI基礎設施巨額投資回報的集體焦慮。

貝森特在訪問中指出，OpenAI和Anthropic等美國AI巨頭近期指控，中國競爭對手通過「未經授權」方式利用美國大模型的輸出數據（即「對抗性蒸餾」），以極低成本開發天價聊天機械人。他宣稱，美國政府已在「許多中國AI模型」中發現屬於美國大型語言模型的水印痕跡，形容情況「不可接受」。

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美貿易代表格里爾聯手審查

除了實施制裁，貝森特還拋出新招，提出未來可能要求所有使用中國AI模型的企業，必須主動向客戶披露相關情況。同日，美國貿易代表格里爾（Jamison Greer）亦證實，特朗普政府正密切評估中國是否通過「不公平做法」在AI競爭中擴大優勢，以確保美國企業能重新在公平環境中競爭。

然而，美國知名AI學者、紐約大學名譽教授馬庫斯（Gary Marcus）則對政府政策大唱反調。他公開發文指出，中國AI模型已幾乎追平美國，美國不可能在這場AI競賽中實現絕對「獲勝」，華盛頓應立即停止將AI視為零和博弈，轉而與中國進行國際合作，否則只會兩敗俱傷。